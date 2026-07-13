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गुरुग्राम एनकाउंटर केस, चीन में बनी पिस्टल से की गई थी फायरिंग, सीमापार तक जुड़े शूटर्स के तार

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Gurugram Encounter Case: गुरुग्राम एनकाउंटर में मारे गए शूटर्स के के तार सीमापार तक जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। पुलिस को इनके पास से बरामद हुईं पिस्टल चीन में बनी हैं, जो बेहद घातक मारक क्षमता वाली हैं।

गुरुग्राम एनकाउंटर केस, चीन में बनी पिस्टल से की गई थी फायरिंग, सीमापार तक जुड़े शूटर्स के तार

गुरुग्राम में सुशांत लोक के ए ब्लॉक में गुरुवार रात हुए एनकाउंटर मामले में एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान मारे गए चारों शूटरों के पास से जो अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, वो कोई आम या स्थानीय हथियार नहीं हैं। पुलिस जांच के मुताबिक, शूटरों के पास चीनी रक्षा निर्माता कंपनी नोरिनकोकी द्वारा बनी बेहद घातक और महंगी सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौलें थीं।

इस खुलासे ने दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी के एक बड़े और खतरनाक को नेटवर्क के बारे में पता चला है। गुरुग्राम पुलिस अब इस पूरी सप्लाई चेन को खंगालने में जुट गई है।

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क्या है चीनी पिस्टल की खासियत

पुलिस के अनुसार, वारदात में इस्तेमाल की गई चीनी पिस्टल का आधिकारिक नाम नोरिनको पीएक्स-तीन है, जिसे बाजार में एनपी762 के नाम से भी जाना जाता है। इस पिस्टल में 30 बोर के कारतूस का इस्तेमाल होता है, इसलिए अवैध हथियारों के बाजार में इसे पीएक्स-30 कहा जाता है। इस पिस्तौल का डिजाइन मशहूर सिग सॉयर पिस्तौल से काफी मिलता-जुलता है। इसमें एल्युमीनियम फ्रेम, एक्सपोज्ड हैमर और डबल-एक्शन/सिंगल-एक्शन ट्रिगर सिस्टम होता है। यह पिस्तौल 17 राउंड की डिटेचेबल (अलग होने वाली) मैगजीन के साथ आती है। सुशांत लोक में बदमाशों ने इसी मैगजीन का इस्तेमाल कर अंधाधुंध फायरिंग करने का आरोप है। इसमें इस्तेमाल होने वाला टोकारेव कारतूस अपनी बेहद उच्च गति और अचूक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है।

आतंकी कनेक्शन की जांच

इस मामले के तार प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और विदेशों में बैठे गैंगस्टरों से जुड़ते दिख रहे हैं। पुलिस गैंगस्टर दीपक नांदल और भारत सरकार द्वारा घोषित आतंकवादी लखबीर सिंह के करीबी सहयोगी नौशहरा के बीच के संबंधों की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक नौशहरा पाकिस्तान से विदेशी हथियारों को गैंग्स तक पहुंचाने का नेटवर्क चलाता है।

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नेपाल से आने का अंदेशा

जांच में सामने आया है कि ये अत्याधुनिक चीनी हथियार पाकिस्तान के अवैध हथियार बाजारों, विशेषकर पेशावर में आसानी से उपलब्ध हैं। वहां से इन्हें ड्रोन ड्रॉप्स या फिर नेपाल सीमा के रास्ते भारत में तस्करी कर लाया जाता है। यह कोई पहली बार नहीं है जब सुरक्षा एजेंसियों ने इन हथियारों को बरामद किया है।

मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी हुए थे घायल

गौरतलब है कि बीते 9 जुलाई को गुरुग्राम पुलिस ने सुशांत लोक के ए-ब्लॉक में कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के चार बदमाशों को ढेर कर दिया था, जबकि एक अन्य घायल हो गया था। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। आरोप है कि दीपक नांदल गैंग के 5 बदमाशों ने गुरुग्राम स्थित एसजीटी यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे विशाल बेरी को उनके सुशांत लोक स्थित घर में बंधक बना लिया था। पुलिस के अनुसार अपराध शाखा को पुलिस नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि एक वाहन में सवार कुछ हथियारबंद संदिग्ध व्यक्ति इलाके में घूम रहे हैं। अपराध शाखा की टीम जब सुशांत लोक पहुंची, तब तक आरोपी कथित तौर पर अत्याधुनिक हथियारों से व्यवसायी के घर पर गोलीबारी शुरू कर चुके थे। पुलिस के मुताबिक, उक्त व्यवसायी को विदेश में बैठे एक वॉन्टेड गैंगस्टर की ओर से लगातार फिरौती की धमकियां मिल रही थीं। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने बदमाशों को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में चार बदमाश मारे गए, जबकि एक घायल हो गया। गोलीबारी के दौरान तीन पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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