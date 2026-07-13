गुरुग्राम एनकाउंटर केस, चीन में बनी पिस्टल से की गई थी फायरिंग, सीमापार तक जुड़े शूटर्स के तार

Gurugram Encounter Case: गुरुग्राम एनकाउंटर में मारे गए शूटर्स के के तार सीमापार तक जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। पुलिस को इनके पास से बरामद हुईं पिस्टल चीन में बनी हैं, जो बेहद घातक मारक क्षमता वाली हैं।

गुरुग्राम में सुशांत लोक के ए ब्लॉक में गुरुवार रात हुए एनकाउंटर मामले में एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान मारे गए चारों शूटरों के पास से जो अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, वो कोई आम या स्थानीय हथियार नहीं हैं। पुलिस जांच के मुताबिक, शूटरों के पास चीनी रक्षा निर्माता कंपनी नोरिनकोकी द्वारा बनी बेहद घातक और महंगी सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौलें थीं।

इस खुलासे ने दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी के एक बड़े और खतरनाक को नेटवर्क के बारे में पता चला है। गुरुग्राम पुलिस अब इस पूरी सप्लाई चेन को खंगालने में जुट गई है।

क्या है चीनी पिस्टल की खासियत पुलिस के अनुसार, वारदात में इस्तेमाल की गई चीनी पिस्टल का आधिकारिक नाम नोरिनको पीएक्स-तीन है, जिसे बाजार में एनपी762 के नाम से भी जाना जाता है। इस पिस्टल में 30 बोर के कारतूस का इस्तेमाल होता है, इसलिए अवैध हथियारों के बाजार में इसे पीएक्स-30 कहा जाता है। इस पिस्तौल का डिजाइन मशहूर सिग सॉयर पिस्तौल से काफी मिलता-जुलता है। इसमें एल्युमीनियम फ्रेम, एक्सपोज्ड हैमर और डबल-एक्शन/सिंगल-एक्शन ट्रिगर सिस्टम होता है। यह पिस्तौल 17 राउंड की डिटेचेबल (अलग होने वाली) मैगजीन के साथ आती है। सुशांत लोक में बदमाशों ने इसी मैगजीन का इस्तेमाल कर अंधाधुंध फायरिंग करने का आरोप है। इसमें इस्तेमाल होने वाला टोकारेव कारतूस अपनी बेहद उच्च गति और अचूक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है।

आतंकी कनेक्शन की जांच इस मामले के तार प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और विदेशों में बैठे गैंगस्टरों से जुड़ते दिख रहे हैं। पुलिस गैंगस्टर दीपक नांदल और भारत सरकार द्वारा घोषित आतंकवादी लखबीर सिंह के करीबी सहयोगी नौशहरा के बीच के संबंधों की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक नौशहरा पाकिस्तान से विदेशी हथियारों को गैंग्स तक पहुंचाने का नेटवर्क चलाता है।

नेपाल से आने का अंदेशा जांच में सामने आया है कि ये अत्याधुनिक चीनी हथियार पाकिस्तान के अवैध हथियार बाजारों, विशेषकर पेशावर में आसानी से उपलब्ध हैं। वहां से इन्हें ड्रोन ड्रॉप्स या फिर नेपाल सीमा के रास्ते भारत में तस्करी कर लाया जाता है। यह कोई पहली बार नहीं है जब सुरक्षा एजेंसियों ने इन हथियारों को बरामद किया है।