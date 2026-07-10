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कारोबारी के घर हमले का VIDEO भी बना रहे थे शूटर, गुरुग्राम एनकाउंटर में नया खुलासा

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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दीपक नादंल गैंग के शूटरों और गुरुग्राम पुलिस के बीच मुठभेड़ मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावर कारोबारी के घर पर गोलीबारी का वीडियो बना रहे थे। क्या थी इसकी वजह? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

कारोबारी के घर हमले का VIDEO भी बना रहे थे शूटर, गुरुग्राम एनकाउंटर में नया खुलासा

गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज-1 में गुरुवार देर रात फिरौती की रकम नहीं मिलने पर एक बड़े कारोबारी के घर को निशाना बनाने आए शूटरों और पुलिस के बीच आमने-सामने हुई मुठभेड़ में दीपक नादंल गैंग के 4 शूटर मारे गए जबकि एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो गुरुग्राम में देर रात हुआ यह ऑपरेशन किसी क्राइम फिल्मी सीन जैसा था। हमलावरों ने कैमरे में कारोबारी के घर पर की गोलीबारी को रिकॉर्ड किया था।

'एनडीटीवी इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्रों का कहना है कि जब एक स्थानीय व्यापारी के घर पर गोलियां चल रही थीं तो हमलावरों में से एक अपने मोबाइल से हमले का वीडियो बना रहा था। बदमाश की ओर से मुठभेड़ को रिकॉर्ड किए जाने का मकसद विदेश में बैठे अपने आका को पूरी घटना को लाइव दिखाना था।

पुलिस सूत्रों की मानें तो क्राइम ब्रांच कई दिन से गिरोह की गतिविधियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर खास जगहों पर नजर बनाए हुए थी। वह गिरोह की हर गतिविधि को बारीकी से ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीते कुछ दिनों से क्राइम ब्रांच को इलाके में दीपक नादंल गैंग की गतिविधियों के बारे में पक्की जानकारी मिल रही थी।

अधिकारी ने कहा कि हमें बहुत खास जानकारी मिली थी कि 4 से 5 हथियारबंद बदमाश काली स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। इस जानकारी की पुष्टि होते ही पूरा नेटवर्क बदमाशों को दबोचने के लिए ऐक्शन मोड में आ गया। एक इंटेलिजेंस अधिकारी की देखरेख में गुरुग्राम के सेक्टर 17, 39 और 40 से क्राइम ब्रांच की 3 खास टीमें बनाई गईं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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