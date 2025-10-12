Hindustan Hindi News
गुरुग्राम पुलिस ने फिर किए एनकाउंटर, बंबीहा और कौशल गैंग के 2 शार्प शूटर्स को लगी गोली

गुरुग्राम पुलिस ने आज तड़के एनकाउंटर के बाद कुख्यात बंबीहा और जेल में बंद कौशल चौधरी गैंग के दो संदिग्ध शार्प शूटरों को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंजाब निवासी सुमित और मंजीत के रूप में हुई है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। गौरव चौधरीSun, 12 Oct 2025 09:37 AM
गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर-39 और सेक्टर-40 क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने आज तड़के मैदावास गांव के पास हुए एनकाउंटर के बाद कुख्यात बंबीहा और जेल में बंद कौशल चौधरी गैंग के दो संदिग्ध शार्प शूटरों को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंजाब निवासी सुमित और मंजीत के रूप में हुई है। एनकाउंटर के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगने से घायल होने के कारण दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह ऑपरेशन रविवार तड़के लगभग 2 बजे उस समय शुरू हुआ, जब पुलिस को इलाके में इन दोनों अपराधियों की मौजूदगी की एक पुख्ता खुफिया जानकारी मिली। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर-39 के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहित और सेक्टर-40 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में टीमों ने जाल बिछाया और दोनों बदमाशों को घेर लिया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जब आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिससे दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान सुमित के पैर में गोली लगी, जबकि मंजीत के कंधे पर गोली लगी। घायल होने के बाद दोनों को काबू में कर हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में पकड़े गए दोनों बदमाश बंबीहा और कौशल गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं ताकि गुरुग्राम में उनकी मौजूदगी के पीछे का मकसद और उस वारदात का पता लगाया जा सके जिसे वे अंजाम देने की फिराक में थे।