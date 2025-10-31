Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram emergency call points gmda woman safety initiative at 100 locations these places selected in first phase
गुरुग्राम में 100 जगह लगेंगे इमरजेंसी कॉल पॉइंट, पहले चरण में इन लोकेशन का चयन

गुरुग्राम में 100 जगह लगेंगे इमरजेंसी कॉल पॉइंट, पहले चरण में इन लोकेशन का चयन

संक्षेप: गुरुग्राम के निवासियों खासकर महिलाओं को तत्काल सहायता और सुरक्षा प्रदान करने को 100 जगहों पर इमरजेंसी कॉल पॉइंट लगाने की योजना तैयार की गई है। शुरुआती चरण में मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, बाजार, पार्क, कॉलेज परिसर के आसपास पॉइंट लगाए जाएंगे।

Fri, 31 Oct 2025 07:47 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने गुरुग्राम के निवासियों खासकर महिलाओं को तत्काल सहायता और सुरक्षा प्रदान करने को 100 जगहों पर इमरजेंसी कॉल पॉइंट लगाने की योजना तैयार की है। शुरुआती चरण में मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, बाजार, पार्क, कॉलेज परिसर के आसपास पॉइंट लगाए जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन कॉल पॉइंट को पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। जीएमडीए ने अपातकालीन कॉल पॉइंट प्रणाली को लेकर टेंडर जारी किया है। 27 नवंबर तक कंपनियां इस टेंडर के तहत हिस्सा ले सकती हैं। टेंडर आवंटित होने के 12 महीने के अंदर चिन्हित कंपनी को यह सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। इसको लगाने में करीब साढ़े नौ करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इन स्थानों का पहले चरण में चयन हुआ : पहले चरण में सदर बाजार स्थित सेंट क्रिस्पन स्कूल, जैकबपुरा में गर्ल्स स्कूल, गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज, बस स्टैंड, खांडसा मंडी, सेक्टर-नौए कॉलेज, सेक्टर-चार-सात ड्रिम्स मॉल, अर्जुन नगर गर्ल्स स्कूल, सिविल लाइन में आईआईसीओ चौक, शीतला माता मंदिर, सेक्टर-पांच मार्केट, भीमगढ़ खेड़ी गर्ल्स स्कूल, शंकर चौक, कादीपुर स्कूल, बजघेड़ा चौक, सूरत नगर मार्केट, धनकोट चौक, सेक्टर-23 नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, कार्टरपुरी गर्ल्स स्कूल, राम मंदिर चौक (चौमा पार्क), देवीलाल पार्क, आईटीआई कॉलेज, अग्रवाल धर्मशाला, ओल्ड ज्यूडीशियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-14 सिटी माइल स्टोन, सेक्टर-29 मार्केट, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, इफको चौक, गलेरिया मार्केट, सहारा मॉल, जीएमडी रिजेंट मॉल, डीटी सिटी सेंटर मॉल, ग्रांड मॉल, लेजरवैली पार्क, इफको चौक मेट्रो स्टेशन समेत 100 स्थानों पर आपातकालीन कॉल पॉइंट तैयार किए जाएंगे।

इस प्रकार से काम करेगा

उपयोगकर्ता को आपातकालीन कॉल पॉइंट पर लगे आपातकालीन बटन को दबाना होगा। बटन दबाते ही यह निकटतम पुलिस कंट्रोल रूम या पुलिस स्टेशन से जुड़ जाएगा। इसके साथ बटन के पास लगा सीसीटीवी कैमरा चालू हो जाएगा। पुलिस स्टेशन में सूचना मिलने के बाद गश्त कर रही पुलिस टीम को सूचना देकर मौके पर सहायता के लिए भेजा जाएगा। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जो संकट के समय में फोन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

पुलिस थानों में सीसीटीवी निगरानी सुविधा मिलेगी

गुरुग्राम के 29 पुलिस थानों में मुख्य सड़कों पर लगे सीसीटीवी की निगरानी रखने की सुविधा जीएमडीए की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी थानों में एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लगवाई जाएगी। यूपीएस, केबल, फर्नीचर और एयर कंडीशनिंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। पुलिस थाने में सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद मिलेनियम सिटी की किसी भी सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा सकती है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।