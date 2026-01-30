Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram driver killed afte online booking police arrested main accused
गुरुग्राम में कैब बुक कर ड्राइवर को उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने दबोचा मुख्य आरोपी

गुरुग्राम में कैब बुक कर ड्राइवर को उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने दबोचा मुख्य आरोपी

संक्षेप:

गुरुग्राम पुलिस ने 25 साल के कैब ड्राइवर की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ऑनलाइन कैब बुक की थी और रास्ते में ही कैब ड्राइवर का गला मफलर से दबाकर उसकी हत्या कर दी।

Jan 30, 2026 11:17 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम पुलिस ने 25 साल के कैब ड्राइवर की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी, जो खुद भी एक टैक्सी ड्राइवर है, ने खुलासा किया कि उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ऑनलाइन कैब बुक की थी और रास्ते में ही कैब ड्राइवर का गला मफलर से दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद उन्होंने शव को एक खेत में फेंक दिया और कैब लेकर फरार हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई कार आरोपियों के पास से बरामद कर ली गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैब ड्राइवर के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुरेना निवासी सूरज का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि सूरज मंगलवार को घर से निकला था और उसका मोबाइल फोन बंद पाया गया> उसकी लोकेशन दिल्ली में ट्रेस की गई।

पुलिस ने सेक्टर 9ए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की और जांच के दौरान पता चला कि अज्ञात आरोपियों ने अपहरण के बाद सूरज की हत्या की। जांच के दौरान, पुलिस ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी 21 साल के मुख्य आरोपी शानू को बसई क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान शानू ने खुलासा किया कि वह एक अन्य सह-आरोपी के भाई के लिए टैक्सी चलाता था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, उसने अपने अन्य साथियों के साथ मंगलवार को एक योजना के तहत ऑनलाइन कैब बुक की और सूरज को बसई चौक बुलाया।

प्रवक्ता ने बताया,कुछ दूर जाने के बाद, उन्होंने पेशाब करने के बहाने गाड़ी रोकी। इसी दौरान उन्होंने सूरज को पीछे से पकड़ लिया और मफलर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद उन्होंने सूरज के शव को फर्रुखनगर के एक खेत में फेंक दिया और उसकी टैक्सी लेकर फरार हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।