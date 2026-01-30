गुरुग्राम में कैब बुक कर ड्राइवर को उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने दबोचा मुख्य आरोपी

संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस ने 25 साल के कैब ड्राइवर की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ऑनलाइन कैब बुक की थी और रास्ते में ही कैब ड्राइवर का गला मफलर से दबाकर उसकी हत्या कर दी।

गुरुग्राम पुलिस ने 25 साल के कैब ड्राइवर की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी, जो खुद भी एक टैक्सी ड्राइवर है, ने खुलासा किया कि उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ऑनलाइन कैब बुक की थी और रास्ते में ही कैब ड्राइवर का गला मफलर से दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद उन्होंने शव को एक खेत में फेंक दिया और कैब लेकर फरार हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई कार आरोपियों के पास से बरामद कर ली गई है।

कैब ड्राइवर के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुरेना निवासी सूरज का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि सूरज मंगलवार को घर से निकला था और उसका मोबाइल फोन बंद पाया गया> उसकी लोकेशन दिल्ली में ट्रेस की गई।

पुलिस ने सेक्टर 9ए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की और जांच के दौरान पता चला कि अज्ञात आरोपियों ने अपहरण के बाद सूरज की हत्या की। जांच के दौरान, पुलिस ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी 21 साल के मुख्य आरोपी शानू को बसई क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान शानू ने खुलासा किया कि वह एक अन्य सह-आरोपी के भाई के लिए टैक्सी चलाता था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, उसने अपने अन्य साथियों के साथ मंगलवार को एक योजना के तहत ऑनलाइन कैब बुक की और सूरज को बसई चौक बुलाया।