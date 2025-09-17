7 करोड़ फूंकने के बाद भी नाले साफ नहीं, गुरुग्राम में घात लगाए बैठी बाढ़ से अनजान हैं अफसर

हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि निगम ने जलभराव वाले 153 स्थानों में से इस साल एक भी पॉइंट को कम नहीं किया है। शहर में 11 ऐसे स्थान हैं जहां सबसे अधिक जलभराव होता है, और इन जगहों को चिह्नित करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

गुरुग्राम शहर से मॉनसून भले ही चला गया हो, लेकिन आने वाले समय में फिर से जलभराव की समस्या हो सकती है। नालों की सफाई के लिए निगम ने करीब सात करोड़ रुपये खर्च किए हैं। निगम ने 473 किलोमीटर लंबे बरसाती नालों में से अभी तक केवल 377 किलोमीटर की ही सफाई की है। इसका मतलब है कि अभी भी 100 किलोमीटर से अधिक के नाले साफ नहीं हुए हैं। इस अनदेखी के कारण इस मानसून में भी शहर के लोगों को गंभीर जलभराव से जूझना पड़ा।

निगम की तरफ से निजी एजेंसियों को टेंडर तो जारी कर दिए, लेकिन मानसून जाने के बाद भी एजेंसियों शहर में बरसाती नालों की सफाई का पूरा नहीं कर पाई है।

करोड़ों खर्च, फिर भी नतीजा शून्य निगम ने नालों की सफाई के लिए 3 करोड़ रुपये के 24 टेंडर और मशीनरी के लिए पौने चार करोड़ रुपये के 34 टेंडर जारी किए थे। हैरानी की बात यह है कि सात करोड़ से अधिक के ये टेंडर सिर्फ 58 जलभराव वाले पॉइंट्स को ही कवर किए गए, जबकि शहर में ऐसे पॉइंट्स की संख्या 153 है। इस मानसून में जलभराव के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्य सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक में पानी भर गया था। जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या कई गुना बढ़ गई, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों लग गए। पानी में डूबी सड़कों के कारण कई गाड़ियां खराब हुईं, और पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता पार करना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी चिंता यह है कि खुले मैनहोल और सीवर लाइनें पानी में छिप गईं।