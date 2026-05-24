गुरुग्राम जिला कोर्ट में भीषण आग, रिकॉर्ड रूम खाक; कितने दस्तावेज बचे? होगी जांच
गुरुग्राम के जिला न्यायालय परिसर में रविवार को भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। इस हादसे में कोर्ट का रिकॉर्ड रूम जलकर खाक हो गया है।
गुरुग्राम में जिला न्यायालय परिसर में रविवार को सुबह के वक्त भीषण आग लग गई। इससे रिकॉर्ड रूम जलकर खाक हो गया। इससे अदालत में रखे कोर्ट के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि न्यायालय भवन का एक हिस्सा भी भरभराकर ढह गया। बताया जाता है कि फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इन दमकल वाहनों ने 5 घंटे से अधिक समय तक कड़ी मशक्कत की जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका है।
भीषण आग से भरभराकर गिरा जिला न्यायालय भवन का एक हिस्सा
बताया जाता है कि भीषण आग से जिला न्यायालय भवन का एक हिस्सा भरभराकर ढह गया। आग लगने की घटना अदालत के रिकॉर्ड रूम में हुई। अचानक धुआं और आग की तेज लपटें उठती दिखाई दीं। इसे देखकर मौके से गुजर रहे वकीलों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और चौकीदार को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। पांच घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका।
कितना रिकॉर्ड बचा? होगी छानबीन
आग बुझाने के दौरान अचानक न्यायालय भवन का एक हिस्सा गिर गया। राहत की बात यह रही कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब तलाशी अभियान चलाया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि कितना रिकॉर्ड सुरक्षित बचा है और कितना जलकर नष्ट हो गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं। आग के कारण कोर्ट का काफी रिकॉर्ड जल गया है।
दिल्ली में लगभग 500 दुकानें हो गई थी खाक
गौरतलब है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते शुक्रवार को ही दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर बाजार में भयानक आग लग गई थी। इस भीषण अग्निकांड में लगभग 500 दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गई थीं। आग बुझाने के लिए करीब 25 से 26 दमकल गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने दमकल की गाड़ियों के देर से पहुंचने का आरोप लगाते हुए बवाल काटा था। लोगों ने जमकर पथराव किया था। इसके लिए बड़ी संख्या में फोर्स लगानी पड़ी थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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