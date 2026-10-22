बिजली कर्मियों की हड़ताल से गुरुग्राम बेहाल; घरों और कारखानों में लाइट गुल
बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल से 15 जिलों में बिजली सप्लाई ठप हो गई।
गुरुग्राम एवं नूंह के बिजली वितरण को प्राइवेट हाथों में सौंपने के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की 3 दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल जारी है। इसके समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा और सीटू ने भिवानी में प्रदर्शन किया। नेताओं का कहना है कि निजीकरण से बिजली महंगी होगी, रोजगार घटेंगे और आम जनता, किसानों, व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इस हड़ताल से हरियाणा के 15 जिलों में बिजली सेवाएं बाधित हुई हैं। जगह-जगह फॉल्ट ठीक न होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
22 से 24 अक्टूबर तक हड़ताल
गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का लाइसेंस प्राइवेट कंपनी को देने के विरोध में बिजली कर्मचारियों की 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिवसीय हड़ताल के कारण कई इलाकों में बिजली गुल रही। हरियाणा में बिजली विभाग के करीब 40 हजार कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए। इससे कई इलाकों में अंधेरा छाया गया। बिजली नहीं होने से परेशान लोग सड़कों पर दिखे।
वर्क फ्रॉम होम पर असर, पानी सप्लाई भी बाधित
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम के सेक्टर 7 में बुधवार रात को 10 बजे ही बिजली सप्लाई कट गई। लंबी बिजली कटौती के कारण इनवर्टर भी बैठ गए। पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो गई और वाईफाई भी ठप हो गए। इससे वर्क फ्रॉम कर रहे कर्मचारियों का काम प्रभावित हुआ। बच्चों की परीक्षा तैयारी बाधित हुई। कादीपुर, दौलताबाद और सेक्टर 37 जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भी बिजली कटौती रही। इससे व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ा।
बार-बार कट लगे और सप्लाई ठप
सेक्टर-37, दौलताबाद, कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने से उद्योगों में उत्पादन प्रभावित हुआ। सेक्टर-37 औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार रात करीब 10.30 बजे से बार-बार कट लगे और बाद में आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। इससे भी बड़ी संख्या में उद्योगों में कामकाज प्रभावित हुआ। कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी कामकाज बंद होने की स्थिति रही। कुछ उद्योगो में जेनरेटर चलाकर मशीनें चालू रखने के प्रयास हुए लेकिन खर्च बढ़ने से मशीनें रोकनी पड़ी।
उत्पादन पर बुरा असर
कादीपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े एक पदाधिकारी ने कहा कि बिजली कर्मचारियों की ओर से 3 दिन की हड़ताल से औद्योगिक क्षेत्र में लाइट नहीं है। उससे कामकाज और उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की ओर से एक निजी कंपनी को गुरुग्राम और नूंह जिलों में सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के साथ बिजली आपूर्ति करने का लाइसेंस दिया गया है। इसके विरोध में 3 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है।
(यूनीवार्ता और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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