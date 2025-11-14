Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram dadi sati chowk ambedkar chowk two new flyovers construction plan design approve gmda
गुरुग्राम में इन 2 जगहों पर नए फ्लाईओवर बनाने का रास्ता साफ, दोनों के डिजाइन को मिली मंजूरी

गुरुग्राम में इन 2 जगहों पर नए फ्लाईओवर बनाने का रास्ता साफ, दोनों के डिजाइन को मिली मंजूरी

संक्षेप: गुरुग्राम में दो नए फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने इन दोनों फ्लाईओवर के डिजाइन को मंजूरी दे दी है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तरफ से अब इन फ्लाईओवर के निर्माण का टेंडर 30 नवंबर तक लगा दिया जाएगा।

Fri, 14 Nov 2025 03:56 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम में दो नए फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने इन दोनों फ्लाईओवर के डिजाइन को मंजूरी दे दी है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तरफ से अब इन फ्लाईओवर के निर्माण का टेंडर 30 नवंबर तक लगा दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जीएमडीए ने अंबेडकर चौक (सेक्टर-45-46-51-52 चौराहे) और दादी सती चौक (सेक्टर-86-86-89-90 चौराहे) पर फ्लाईओवर के निर्माण की योजना बनाई है। अंबेडकर चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण पर करीब 51.68 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जबकि दादी सती चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण 59 करोड़ रुपये की लागत से होगा। इन दोनों फ्लाईओवर के निर्माण की डीपीआर सलाहकार कंपनी ए.कॉम की तरफ से तैयार की गई है।

जीएमडीए के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा ने इन फ्लाईओवर को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर निर्मित फ्लाईओवर की बजाय गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर निर्मित फ्लाईओवर की तर्ज पर तैयार करने के दिशा-निर्देश जारी किए थे। गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर फ्लाईओवर से दृश्यता अधिक होती है।

सलाहकार कंपनी ने दोबारा इस फ्लाईओवर के निर्माण की डीपीआर तैयार की थी। जीएमडीए ने करीब दो महीने पहले इन डिजाइन को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को जांच करने के लिए भेजा था। अब इस कॉलेज से रिपोर्ट जीएमडीए को सौंप दी गई है। जीएमडीए ने सलाहकार कंपनी को मंजूर डिजाइन के मुताबिक, डीपीआर में परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के समक्ष रखी फ्लाईओवर की रिपोर्ट

जीएमडीए अधिकारियों ने 10 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन फ्लाईओवर के निर्माण की समीक्षा रिपोर्ट रखी थी। मुख्यमंत्री को बताया गया कि किस कारण से इस फ्लाईओवर का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका है। उन्हें बताया गया कि 30 नवंबर तक इन फ्लाईओवर के निर्माण के टेंडर लगा दिए जाएंगे।

वाहनों को जाम से निजात मिलेगी

अंबेडकर चौक फ्लाईओवर को गुरुग्राम-सोहना हाईवे की तरफ बनाया जाएगा, जबकि दादी सती चौक फ्लाईओवर का निर्माण द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ होगा। मौजूदा समय में इन दोनों फ्लाईओवर पर सुबह और शाम के समय जाम लग जाता है। इन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, जिन्हें पार करने में वाहन चालकों को काफी समय लग जाता है। स्थानीय निवासियों की तरफ से लंबे समय से इन चौराहों पर फ्लाईओवर के निर्माण की मांग की जा रही थी। जीएमडीए अधिकारियों के मुताबिक, टेंडर आवंटित होने के बाद निर्धारत समयावधि से पहले इनके निर्माण का प्रयास किया जाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।