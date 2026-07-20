गुरुग्राम में 2.6 करोड़ रुपये के साइबर-फ्रॉड का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस ने 2.65 करोड़ रुपये की ऑनलाइन निवेश ठगी का पर्दाफाश करते हुए दुबई स्थित साइबर फ्रॉड सिंडिकेट से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलकर उन्हें साइबर गिरोह को उपलब्ध कराते थे।
गुरुग्राम पुलिस ने 2.65 करोड़ रुपये की ऑनलाइन निवेश ठगी के मामले का खुलासा करते हुए दुबई स्थित साइबर फ्रॉड सिंडिकेट से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक खाते खुलवाते थे और इन्हीं खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम को इधर-उधर भेजते थे। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी ने दुबई के गिरोह को 200 से अधिक बैंक खाते उपलब्ध कराए थे।
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को व्हाट्सएप पर प्रतिष्ठित निवेश कंपनियों के नाम से बनाए गए फर्जी ग्रुप में जोड़ा गया। इसके बाद उसे एक फर्जी निवेश ऐप के जरिए मोटे मुनाफे का लालच दिया गया। झांसे में आकर उसने कुल 2.65 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब उसने निवेश की रकम और मुनाफा निकालने की कोशिश की तो उससे और पैसे जमा करने को कहा गया। तब उसे ठगी का एहसास हुआ और उसने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (ईस्ट) में शिकायत दर्ज कराई।
मामले की जांच स्पेशल साइबर क्राइम यूनिट, सेक्टर-56 को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि करीब छह लाख रुपये की रकम मुख्य आरोपी सोनू चौधरी की फर्जी कंपनी के बैंक खाते में आई थी। सोनू ने स्वीकार किया कि उसने 60 हजार रुपये लेकर यह बैंक खाता दूसरे आरोपी पुनीत चौधरी को सौंप दिया था।
पुलिस के अनुसार, पुनीत चौधरी और सम्राट सिब्बल दुबई स्थित साइबर गिरोह के लिए काम करते थे। बहादुरगढ़ में किराये के फ्लैट से फर्जी कंपनियां बनाना, बैंक खाते खुलवाना, फर्जी ईमेल आईडी और दस्तावेज तैयार करना तथा इन खातों को दुबई सिंडिकेट तक पहुंचाना उनका काम था। ठगी की रकम को कई खातों से घुमाने के बदले गिरोह को करीब पांच प्रतिशत कमीशन मिलता था।
जांच में यह भी सामने आया कि पुनीत कई बार दुबई जा चुका है और हाल ही में वहां से लौटा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, 90 एटीएम कार्ड, 42 चेकबुक, 35 सिम कार्ड, चार कंपनियों की मुहरें और दुबई वीजा वाला पासपोर्ट बरामद किया है। पुलिस अब दुबई स्थित नेटवर्क, पैसों के ट्रेल और अन्य राज्यों में जुड़े साइबर ठगी के मामलों की भी जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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