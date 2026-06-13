गुरुग्राम में बंगाल की महिला को बंधक बना 16 घंटे काम; तकनीशियन बना फरिश्ता
गुरुग्राम के फ्लैट से पश्चिम बंगाल की एक महिला को मुक्त कराया गया है। उसे कथित तौर पर 2 साल से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा गया था। उससे रोज 16 घंटे घरेलू काम करने पर मजबूर किया गया।
गुरुग्राम में पश्चिम बंगाल के बीरभूम की एक 39 वर्षीय महिला को दो साल से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। महिला को रोजाना 16 घंटे से अधिक घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया गया और प्रताड़ित भी किया गया। फ्लैट की आधुनिक सुरक्षा प्रणाली के कारण वह बाहर नहीं आ पा रही थी। एक तकनीशियन की मदद से उसने अपने परिवार से संपर्क किया। इसके बाद प्रशासन, पुलिस और गैर-सरकारी संगठनों के संयुक्त प्रयास से उसे सुरक्षित मुक्त कराया गया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीरभूम जिले की 39 वर्षीया भादु मांडी को शुक्रवार को गुरुग्राम जिला प्रशासन, पुलिस, नागरिक समाज संगठनों और अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई के बाद छुड़ाया गया। महिला को 40 हजार रुपये के अग्रिम भुगतान के बाद घरेलू सहायिका के तौर पर गुरुग्राम ले जाया गया था। उससे वहां कथित तौर पर रोजाना 16 घंटे से अधिक समय तक काम करने पर मजबूर किया गया और फिजिकली टॉर्चर भी किया गया।
फ्लैट आधुनिक डिजिटल सुरक्षा प्रणाली से लैस था, जिसके कारण महिला घर पर अपनी पीड़ा नहीं बता पाई। आरोप है कि उसे परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यह मामला इसी साल मार्च में तब सामने आया जब भादु मांडी की बहन लक्ष्मी टुडू ने यहां अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि एक तकनीशियन मरम्मत के काम के लिए फ्लैट में आया था, उसकी मदद से भादु ने अपने परिवार से संपर्क किया।
श्रम विभाग के आदेश पर ऐक्शन
महिला ने परिवार को आपबीती बताई और मदद मांगी। एनजीओ 'नारी ओ शिशु कल्याण केंद्र' ने परिवार से विस्तृत जानकारी ली और उसकी रिहाई के लिए सरकारी एजेंसियों से तालमेल बिठाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और श्रम विभाग को भी इसमें शामिल किया गया। जांच के बाद श्रम विभाग ने इसे बंधुआ मजदूरी का मामला माना और बीरभूम जिलाधिकारी को तुरंत हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया।
मालिकों को पेश होने के निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर इलामबाजार थाने में शिकायत दर्ज की गई। बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 एवं बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की एक टीम गुरुग्राम पहुंची और भादु को छुड़ाया। बचाव अभियान के दौरान फ्लैट के मालिक वहां नहीं थे और उनके दरवाजे पर नोटिस चिपकाकर उन्हें स्थानीय पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भादु के रविवार को वापस लौटने पर यहां पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।