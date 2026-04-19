गुरुग्राम में बड़ा एक्शन; बड़ी मात्रा में वेट लॉस और डायबिटीज इंजेक्शन जब्त, एक अरेस्ट
गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 में औषधि विभाग ने छापेमारी कर वजन घटाने और मधुमेह के हजारों अवैध इंजेक्शन जब्त किए। ये महंगे इंजेक्शन दिल्ली से लाकर बेचे जा रहे थे। दवाओं की गुणवत्ता और इनके असली या नकली होने की जांच कर रही है।
गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 में औषधि नियंत्रण विभाग ने एक बड़ी छापेमारी करते हुए वजन घटाने और मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल होने वाले हजारों अवैध इंजेक्शन जब्त किए हैं। विभाग को सूचना मिली थी कि हैम्पर्ट कंपनी का एक कर्मचारी दवाओं की अवैध सप्लाई कर रहा है। इसके बाद जाल बिछाकर छापेमारी की गई। फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद किए गए इन महंगे इंजेक्शनों की कीमत 13,000 से 25,000 रुपये के बीच है जिन्हें दिल्ली के भागीरथ पैलेस से खरीदा गया था। फिलहाल अधिकारी इन दवाओं की गुणवत्ता और प्रमाणिकता की जांच कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि ये असली हैं या नकली।
औषधि नियंत्रण विभाग के औषधि निरीक्षक अमनदीप चौहान ने बताया कि विभाग की टीम को खुफिया इनपुट मिला था कि हैम्पर्ट नामक कंपनी का एक कर्मचारी अवैध रूप से इंजेक्शनों की सप्लाई कर रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और आरोपी मुजम्मिल के वाहन को रोका। इसके बाद वाहन की तलाशी ली गई। इस दौरान हजारों इंजेक्शन बरामद किए गए और इनकी कीमत प्रति खुराक 13 हजार रुपये से 25 हजार रुपये के बीच है। फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली के भागीरथ पैलेस बाजार से खरीदे थे इंजेक्शन
औषधि निरीक्षक अमनदीप चौहान ने बताया कि वजन घटाने एवं मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल होने वाले हजारों इंजेक्शनों को दिल्ली के भागीरथ पैलेस बाजार से खरीदा गया था। इनका बिल गुरुग्राम के एक पते के नाम पर बना था। टीमें इंजेक्शनों की पैकेजिंग, गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच कर रही हैं। टीमें पता लगा रही हैं कि क्या ये इंजेक्शन किसी लाइसेंस प्राप्त कंपनी के हैं या नकली हैं। इनको बिना अनुमति के बाजार में बेचा जा रहा था। अधिकारी ने बताया कि यदि ये नकली पाए गए तो इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तेज रफ्तार कार ने कई को मारी टक्कर, एक की मौत
वहीं गुरुग्राम के सेक्टर-12 में शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। राजीव नगर के रहने वाले अरविंद कुमार ने पुलिस को बताया कि 17 अप्रैल की रात करीब 11.30 बजे वह अपने मालिक अनिल कुमार के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। जब वे सेक्टर-12 की रेड लाइट पार कर रहे थे तब पीछे से एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर से अरविंद बेहोश हो गए और अनिल को भी चोटें आईं। पुलिस कार को कब्जे में ले लिया। जांच में पता चला कि उसी कार ने दूसरे लोगों को भी टक्कर मारी थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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