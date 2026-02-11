Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram crime student dead body found in under construction building in manesar
सिर पर चोट, बॉडी पर निशान; मानेसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिली लड़के की लाश

संक्षेप:

मानेसर में लापता चल रहे एक 10वीं के छात्र की लाश निर्माणाधीन इमारत में मिली है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है क्योंकि शरीर पर घसीटने और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। 

Feb 11, 2026 07:39 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
गुरुग्राम के मानेसर इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में लापता बच्चे का शव मिला है। मृतक की पहचान 17 वर्षीय आकाश तिवारी के रूप में हुई है जो 8 फरवरी से गायब था। उसके शरीर पर घसीटने के बने निशान हैं और साथ ही सिर पर भी चोट लगी है। परिजनों ने पुलिस को आकाश की हत्या का शक जताया है। परिवार ने मांग की कि मामले की हत्या के एंगल से जांच की जाए। मानेसर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

मॉर्निंग वॉक करने गया था, तीन दिन बाद लाश मिली

आकाश के पिता रंजीत तिवारी ने बताया कि वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के इशापुर गांव का है। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। परिवार कुछ समय से मानेसर की श्री श्याम कॉलोनी में किराए के कमरे में रह रहा था। आकाश जेडी पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। 8 फरवरी को सुबह छह बजे आकाश मॉर्निंग वॉक करने के लिए घर से निकला था। दो घंटे तक वापस नहीं आया, तो उसके पिता रंजीत ने तलाश शुरू की। करीब पौने नौ बजे मानेसर थाने में कॉल किया और गुमशुदगी की जानकारी दी।

फर्स्ट फ्लोर पर पड़ा मिला शव

इसके बाद पुलिस की टीम ने उसकी तलाश शुरू की। आकाश को ढूंढते हुए जब पुलिस की टीम मानेसर गांव के पास एक बिल्डिंग में गई, तो वहां आकाश का शव फर्स्ट फ्लोर पर पड़ा मिला। उसका सिर लेंटर से बाहर और धड़ लेंटर पर था। टीशर्ट और शरीर पर पीछे से घसीटने के निशान हैं, पैर पर पैर चढ़ा हुआ था। आकाश को केवल सिर में ही चोट आई थी और वह भी ऊँचाई से गिरने वाली चोट नहीं है। शरीर पर घसीटने के निशान मिले हैं। पुलिस ने डॉग स्कवायड और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और साक्ष्य एकत्र किए।

पिता बोले- किसी से नहीं थी दुश्मनी

पिता रंजीत ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आकाश किसी गलत संगत में शामिल नहीं था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। आकाश के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले, जो गिरने से होने वाली चोट के नहीं लगते। किसी ने उसे धक्का देकर या मारपीट कर मौत के घाट उतारा है। मानेसर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

हत्या का शक

मानेसर में 10वीं के छात्र आकाश तिवारी की मौत ने गहरे संदेह को जन्म दिया है। शरीर पर घसीटने के निशान और सिर की चोट यह इशारा करती है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं वरन सोची-समझी हत्या हो सकती है। पिता का कहना है कि किसी ने उसे धक्का देकर या मारपीट करने के बाद मौत के घाट उतारा है। शक और पुलिस की जांच अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

रिपोर्ट- मोनी देवी

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

