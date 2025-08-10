gurugram crime south korean woman accused management of a mall harassing her गुरुग्राम: कोरियाई महिला ने मॉल प्रबंधन पर लगाए उत्पीड़न का आरोप, क्या बोली पुलिस?, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक मॉल के प्रबंधन पर एक दक्षिण कोरियाई महिला ह्यांग ली ने उसके रेस्टोरेंट की बिलजी और पानी की आपूर्ति काटने और उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh भाषा, गुरुग्रामSun, 10 Aug 2025 12:33 AM
दक्षिण कोरियाई नागरिक एक महिला ने गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक मॉल के प्रबंधन पर उसके रेस्तरां का बिजली-पानी कनेक्शन काटकर उसका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि मामले में गुरुग्राम पुलिस ने दखल दी है।

हयांग ली नामक महिला ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच पर एक वीडियो साझा कर अपनी व्यथा बताई। वीडियो में ली ने आरोप लगाया है कि किराया और रखरखाव शुल्क का भुगतान करने के बावजूद, मॉल के प्रबंधन ने उसके 'मीसो' नामक रेस्तरां का बिजली-पानी कनेक्शन काट दिया।

ली ने अपने वीडियो में कहा कि मैं 14 वर्षों से सभी भारतीय कानूनों और लाइसेंस शर्तों का पालन करते हुए कानूनी तौर पर अपना रेस्तरां चला रही हूं। पिछले तीन साल से मॉल प्रबंधन और बिल्डर अवैध रूप से जरूरी सेवाएं बंद करके मुझे परेशान कर रहे हैं। यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मुझे एक कड़वे अनुभव के साथ अपने देश लौटने पर मजबूर होना पड़ेगा।

ली ने गुरुवार को सुशांत लोक पुलिस थाने में मॉल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और दक्षिण कोरियाई दूतावास को भी पत्र लिखकर कहा कि प्रबंधन की कार्रवाई का मकसद उन्हें पट्टे पर दिए गए परिसर को खाली करने के लिए मजबूर करना है।

वहीं गुरुग्राम पुलिस ने एक बयान जारी कर आश्वासन दिया कि मामला दीवानी प्रकृति का होने के बावजूद, वे सोमवार को दोनों पक्षों के बीच बैठक कराएंगे। दोनों पक्षों की शुक्रवार को पुलिस थाने में बैठक हुई जिसमें खुलासा हुआ कि प्रबंधन ने रेस्तरां से पानी का रिसाव होने की वजह से इमारत को हुई क्षति की भरपाई के लिए नौ लाख रुपये जमा कराने को कहा था।

महिला ने इसे देने से इनकार दिया था। इस विवाद की वजह से उनके रेस्तरां का बिजली-पानी काट दिया गया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि पिछली बैठक में बिजली-पानी कनेक्शन का मुद्दा सुलझ गया है लेकिन सोमवार की बैठक में नौ लाख रुपये के जुर्माने पर बात होगी। इस बैठक में दोनों पक्षों की कानूनी टीम भी शामिल होगी।