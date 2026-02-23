Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गुरुग्राम में शराब के नशे में युवकों का तांडव; रिटायर्ड कर्नल से मारपीट और लूट

Feb 23, 2026 08:00 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गौरव चौधरी, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम में शराब के नशे में धुत 5 युवकों ने एक रिटायर कर्नल से मारपीट की और बोतल से हमला कर घायल कर दिया। आरोपियों ने कर्नल को अपनी कार में डालने का प्रयास किया। आरोपियों ने जबरन 20 हजार रुपये भी ट्रांसफर करवाए। 

गुरुग्राम में शराब के नशे में युवकों का तांडव; रिटायर्ड कर्नल से मारपीट और लूट

गुरुग्राम में रोडरेज की एक खौफनाक घटना में शराब के नशे में धुत 5 युवकों ने एक रिटायर कर्नल पर जानलेवा हमला कर दिया। 21 फरवरी को वाटिका चौक के पास कर्नल की कार युवकों की गाड़ी से हल्की सी छू गई थी जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें स्टील की बोतल और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा और जबरन 20 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। जब सोशल मीडिया पर मामला उठा तब पुलिस हरकत में आई।

5 आरोपी आरेस्ट

घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद पीड़ित के दोस्त ने एक्स पर पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की। इस पोस्ट के बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई और निजी अस्पताल में भर्ती सेवानिवृत कर्नल से बयान लेने के बाद सोमवार को सेक्टर-50 थाने में बीएनएस के तहत मामला दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पिता को अस्पताल से छुट्टी दिलवाने के बाद घर जा रहे थे कर्नल

50 वर्षीय सेवानिवृत कर्नल अनिल यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 फरवरी को निजी अस्पताल में उनके पिता भर्ती थे। अस्पताल से छुट्टी दिलवाने के बाद वह अकेले अपनी कार से सेक्टर-60 स्थित अपने घर जा रहे थे।

कार टच होने पर कहासुनी

वाटिका चौक से फरीदाबाद रोड पर अचानक युवकों की कार आ गई और टक्कर होने से बचाने के लिए कर्नल ने कार के ब्रेक भी लगाए गए, लेकिन उनकी कार आगे चल रही कार से थोड़ा टच हो गई। उसी दौरान दूसरी कार से छह युवक नीचे उतरे और उनके साथ कहासुनी हो गई। उन्होंने उनकी कार का नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन भी दिया।

रिटायर कर्नल से मारपीट

आरोप है कि युवकों ने कर्नल को अपनी कार में बैठाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह नाकाम रहे। ऐसे में गुस्साएं युवकों ने स्टील की बोतल और लात-घूंसों से पीटा जमकर पीटा गया और उसके बाद आरोपी ऑनलाइल 20 हजार रुपये लेकर फरार हो गए।

पत्नी को बुलाया, अस्पताल में भर्ती

गंभीर हालत में कर्नल ने अपनी पत्नी को फोन कर मौके पर बुलाया गया। इसके बाद उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके सर, मुंह और माथे पर काफी चोंटे आई है। अभी उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

पीड़ित अनिल यादव के दोस्त सेवानिवृत कर्नल ने रोहित यादव ने सोमवार सुबह एक्स पर लंबा पोस्ट किया। जिसमें पूरे घटनाक्रम को बताया गया और पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर हैरानी जताई गई। उनके पोस्ट को 50 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा और 120 से ज्यादा लोगों ने कमेंट भी पोस्ट पर किया।

पांच गिरफ्तार

इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोपहर को सेक्टर-50 थाने से एक टीम अस्पताल में पहुंच कर कर्नल के बयान लेने के बाद मामला दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

शादी से लौट रहे थे आरोपी, पुलिस ने दबोचा

सेक्टर-50 थाना पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से सोमवार को 5 आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 23 वर्षीय पंकज , 21 वर्षीय विकास, 21 वर्षीय निखिल, 22 वर्षीय साहिल और 22 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में हुई है। ये सभी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस मामले की कर रही जांच

पूछताछ में पता चला कि ये युवक बादशाहपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इनमें से तीन आरोपी पंकज, साहिल और अंकित रेवाड़ी की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि विकास और निखिल कॉलेज के छात्र हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:भ्रष्टाचार का दबाव, इनकार पर किया परेशान; एमपी में VIDEO बना बाबू ने दी जान
ये भी पढ़ें:दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, थार ने मारी टक्कर, 2 बाइक सवारों की मौत
ये भी पढ़ें:अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज; दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण, उम्र में भी छूट
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।