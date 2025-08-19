gurugram crime police arrested two men for beaten to death auto driver over rs 10 fare गुरुग्राम में किराए के ₹10 के लिए ऑटो चालक को पीट कर मार डाला; 2 अरेस्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
एनसीआर News

गुरुग्राम में किराए के ₹10 के लिए ऑटो चालक को पीट कर मार डाला; 2 अरेस्ट

गुरुग्राम पुलिस ने 10 रुपये के किराए को लेकर हुए विवाद में एक ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑटो चालक कन्नौज (उत्तर प्रदेश) के वारापुर गांव का रहने वाला था।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, गुरुग्रामTue, 19 Aug 2025 09:32 PM
गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को 10 रुपये के किराए को लेकर हुए विवाद में एक ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी पुलिस ने 10 अगस्त को रवि नगर इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास हुई इस घटना के सिलसिले में दो अन्य को गिरफ्तार किया था। मृत ऑटो चालक की पहचान कन्नौज (उत्तर प्रदेश) के वारापुर गांव निवासी विपिन के रूप में हुई थी।

ऑटो चालक विपिन (19) ने बयान दिया था कि आरोपियों ने 10 रुपये अधिक किराया देने से इनकार करते हुए हमला बोला था। दस अगस्त को विपिन ने घर पर कॉल करके बताया था कि रवि नगर पेट्रोल पंप के पास सवारी से किराए को लेकर उसका झगड़ा हो गया है। जब चाची व परिवार के अन्य लोग वहां पहुंचे तो आधा दर्जन से ज्यादा युवक विपिन को लाठी-डंडों से पीट रहे थे।

परिवार ने बचाने की कोशिश की तो उन युवकों ने उनके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। इस मारपीट में विपिन गंभीर रूप से घायल हो गया था और निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। 16 अगस्त को उपचार के दौरान विपिन की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 12 अगस्त को प्रयागराज (यूपी) के चक जयंतीपुर गांव निवासी राम विशाल दूबे और मानेसर की कृष्णा कॉलोनी निवासी लक्ष्मण को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद दो और आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। जिनकी की पहचान गुरुग्राम के खेडक़ी माजरा गांव निवासी 25 वर्षीय नेत्रपाल और 20 वर्षीय पदम के रूप में हुई है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ऑटो चालक के साथ 10 रुपये किराए को लेकर मारपीट की थी।

पुलिस ने आरोपियों नेत्रपाल व पदम से वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया एक डंडा बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप कुमार ने बताया कि आगामी कार्रवाई के लिए आरोपी नेत्रपाल व पदम को मंगलवार को अदालत में पेश करके दो दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है ताकि ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके।