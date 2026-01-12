Hindustan Hindi News
डीलर ने मांगे अपने पैसे तो रेप केस की धमकी, गुरुग्राम में सस्पेंड डॉक्टर अरेस्ट

डीलर ने मांगे अपने पैसे तो रेप केस की धमकी, गुरुग्राम में सस्पेंड डॉक्टर अरेस्ट

संक्षेप:

गुरुग्राम पुलिस ने एक सस्पेंड सरकारी डॉक्टर को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। डॉक्टर ने प्रॉपर्टी डीलर से लाखों रुपये उधार लिए और वापस मांगने पर उसे अपनी पत्नी के साथ मिलकर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। 

Jan 12, 2026 11:06 pm IST
गुरुग्राम पुलिस ने खुद को स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अधिकारी बताने वाले एक सस्पेंड सरकारी डॉक्टर को उगाही के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि डॉक्टर ने एक प्रॉपर्टी डीलर से लाखों रुपये उधार लिए और वापस मांगने पर उसे अपनी पत्नी के साथ मिलकर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। आरोपी ने डीलर के खिलाफ फर्जी शिकायत भी दर्ज कराई और मामला रफा-दफा करने के लिए 16 लाख रुपये की फिरौती मांगी। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को पंचकूला से पकड़ा है। उसकी पत्नी की तलाश जारी है।

पांच से छह लाख रुपये मांगे उधार

वजीराबाद गांव के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राहुल यादव की शिकायत के मुताबिक, गढ़ी हरसारू का निवासी टीनू साल 2023 में अपने पिता के इलाज के समय राहुल के दफ्तर में रुका था। इसी दौरान टीनू का साथी डॉक्टर कृष्ण कुमार उर्फ केके भी राहुल के दफ्तर में अक्सर आने-जाने लगा। एक दिन केके ने राहुल से 10 हजार रुपये मांगे और दावा किया कि उसका बैंक खाता फ्रीज हो गया है। राहुल ने उसे पैसे उधार दे दिए। बाद में केके ने कार सर्विस और अन्य बहाने से उससे लगभग पांच से छह लाख रुपये और ले लिए।

आरोपी ने किया इनकार

राहुल ने अपनी शिकायत में बताया कि जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने इनकार कर दिया और खुद को स्वास्थ्य विभाग का डिप्टी डायरेक्टर बताकर धौंस दिखाई। आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि वह कई महिलाओं को जानता है। वह उसे दुष्कर्म के झूठे केस में फंसा देगा। इसके बाद 12 अगस्त 2023 को एक महिला उनके दफ्तर पहुंची और पैसे नहीं देने पर कार्रवाई की धमकी दी। बाद में ईमेल के जरिए सेक्टर 51 के महिला थाने में राहुल और उनके दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत कर दी।

ब्लैकमेल कर 16 लाख रुपये मांगने लगा

राहुल ने बताया कि जब पुलिस ने उस महिला को बुलाया तो वह पेश नहीं हुई। मामला तब और गंभीर हो गया जब 24 अक्टूबर 2025 को उस महिला ने केके के साथ मिलकर राहुल और उसके दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म की लिखित शिकायत दे दी। राहुल के अनुसार, उसके दोस्त टीनू ने बताया कि केके पहले शिकायत वापस लेने के लिए 7 लाख रुपये मांग रहा था जिसे बाद में बढ़ाकर 16 लाख रुपये कर दिया। उसने बैंक के जरिए पैसे लेने से साफ मना कर दिया। फिर राहुल ने परेशान होकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी।

झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची

राहुल की शिकायत पर सेक्टर 50 थाना पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार को पंचकूला से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान नूंह जिले के निवासी 42 वर्षीय डॉ. कृष्ण कुमार जैलदार के रूप में हुई है। आरोपी एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो पहले सरकारी अस्पताल में तैनात था लेकिन फिलहाल निलंबित चल रहा है। पूछताछ में पता चला कि पैसे लौटाने से बचने के लिए उसने पत्नी के साथ मिलकर राहुल को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची थी। पुलिस उसकी पत्नी को तलाश रही है।

