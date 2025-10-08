20 लाख का पैकेज, मानसिक थे परेशान; इंजीनियर ने गुरुग्राम में फांसी लगाकर दी जान

गुरुग्राम में एक 28 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी। उनकी छह महीने पहले ही दिल्ली की एक महिला से लव मैरिज हुई थी। वह एक नामी कंपनी में 20 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे।

गुरुग्राम के भोंडसी में एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने बताया कि शुभम मीणा की छह महीने पहले ही दिल्ली की एक महिला से लव मैरिज हुई थी। इंजीनियर नयागांव इलाके में माता कॉलोनी के पास रहते थे। शुभम राजस्थान के अलवर के रहने वाले थे। वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में 20 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करते थे।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वह एक नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनका साला पैकेज करीब 20 लाख रुपये बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि शुभम ने मई में दिल्ली की युवती से प्रेम विवाह किया था। उनकी पत्नी भी एक एमएनसी में कार्यरत हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।

शुभम पत्नी के साथ भोंडसी क्षेत्र की माता कॉलोनी के पास अपने घर में रह रहे थे। वर्क फ्रॉम होम के चलते वह अधिकतर समय घर से ही काम कर रहे थे। मंगलवार को दिन में शुभम अपनी पत्नी के साथ घर में थे। जब वह काफी देर तक कमरे में वापस नहीं आए, तो उनकी पत्नी उन्हें देखने बाहर निकलीं। तलाश करते हुए जब वह सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर गईं, तो शुभम को कमरे की खिड़की से फंदा लगाकर लटका पाया।

एक जांच अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच पता चला है कि शुभम पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान (डिप्रेशन) चल रहे थे। उनका इलाज चल रहा था। वह नियमित रूप से दवाइयां भी ले रहे थे। जांच में यह बात भी सामने आई है कि शुभम पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुके थे। हालांकि, पुलिस ने पुष्टि नहीं की। पुलिस ने परिजनों और पत्नी के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि शुभम के मोबाइल फोन की भी जांच कराई जाएगी।