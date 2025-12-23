गुरुग्राम में रेव पार्टी कर रहे 16 नाइजीरियाई समेत 18 अरेस्ट; महिलाएं भी शामिल

संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस ने बेहल्पा गांव के एक फार्महाउस में चल रही अवैध रेव पार्टी कर रहे 16 नाइजीरियाई नागरिकों सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। विदेशियों में महिलाएं भी शामिल हैं। फार्महाउस में बिना लाइसेंस के महंगी विदेशी शराब परोसी जा रही थी।

गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को बेहल्पा गांव के एक फार्महाउस पर छापा मारकर 16 नाइजीरियाई नागरिकों समेत 18 लोगों को रेव पार्टी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये लोग वहां बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब परोस रहे थे और जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मौके से करीब 5 लाख रुपये की महंगी शराब और 32 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। पकड़े गए विदेशी दिल्ली और फरीदाबाद में रह रहे थे। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

गुरुग्राम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेहल्पा गांव के पास स्थित 'एलिगेंट फार्म हाउस' में एक रेव पार्टी चल रही है। फार्म हाउस में बिना अनुमति के शराब परोसी जा रही है और जुआ खेला जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक विशेष टीम ने मौके पर छापा मारा जहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। पुलिस ने नाइजीरियाई मूल के 16 नागरिकों सहित कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।

डीसीपी दक्षिण हितेश यादव ने बताया कि पार्टी में बिना किसी कानूनी लाइसेंस के महंगी विदेशी शराब परोसी जा रही थी। इसमें कई लोग जुए की मेज पर दांव लगा रहे थे। रेड के दौरान पुलिस ने मौके से करीब तीन लाख 20 हजार रुपये कैश बरामद किया। मौके से 24 पेटी महंगी विदेशी शराब और 16 पेटी बीयर जब्त की गई। इसकी कीमत लगभग पांच लाख रुपये बताई जा रही है। छापे के दौरान ताश की गड्डियां और डीजे सिस्टम भी कब्जे में लिया गया है।

महिलाओं समेत पकड़े गए विदेशी नागरिक दिल्ली के महरौली, साकेत और द्वारका जैसे इलाकों में रह रहे थे। वे अपने वैध पासपोर्ट और वीजा दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। पुलिस ने इनके खिलाफ विदेशी अधिनियम, आबकारी अधिनियम और जुआ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार विदेशियों को जल्द उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पकड़े गए अन्य आरोपियों में दो बाउंसर भी हैं। पुलिस फार्म हाउस के मालिक और मैनेजर की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वह नए साल और क्रिसमस के मद्देनजर सभी फार्म हाउसों पर पैनी नजर रख रही है। पुलिस ने साफ किया कि अवैध शराब, नशीले पदार्थ या बिना अनुमति के होने वाली पार्टियों पर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी।