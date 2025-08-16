gurugram crime manappuram gold office looted and miscreants fled with cash and gold गुरुग्राम में मणप्पुरम गोल्ड के ऑफिस में लूट, कैश और सोना लेकर बदमाश फरार, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में मणप्पुरम गोल्ड के ऑफिस में लूट, कैश और सोना लेकर बदमाश फरार

गुरुग्राम में मणप्पुरम गोल्ड के एक ऑफिस में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वारदात को 4 से 5 आरोपियों ने अंजाम दिया। आरोपी कुछ कैश और सोना लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने ऑफिस में मौजूद 3 कर्मचारियों को घायल भी कर दिया। 

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSat, 16 Aug 2025 09:01 PM
गुरुग्राम में शीतला माता रोड पर मणप्पुरम गोल्ड के ऑफिस में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जाता है कि वारदात को 4 से 5 आरोपियों ने अंजाम दिया। आरोपी कुछ कैश और सोना लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने लूट की वारदात के दौरान मणप्पुरम गोल्ड के ऑफिस में मौजूद 3 कर्मचारियों को घायल भी कर दिया। गुरुग्राम पुलिस वारदात की छानबीन कर रही है। फिलहाल विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

वहीं एक अन्य वारदात में जालसाजों को ठगी करने के लिए बैंक खाता मुहैया करवाने वाले एक युवक को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान पंजाब के लुधियाना निवासी 21 वर्षीय पंकज कुमार के रूप में हुई है। जालसाज ने पीड़ित से शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी को अंजाम दिया था।

तीन फरवरी को गुरुग्राम के साइबर अपराध थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि एक व्हाट्सऐप ग्रुप और एक फर्जी ऐप के जरिए शेयर बाजार में निवेश के नाम पर बड़ा मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। जब उसने निवेश किया, तो उसके साथ लाखों की धोखाधड़ी कर गई । इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर अपराध) प्रियांशु दीवान के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अमित कुमार की टीम ने इस मामले की गहन जांच की। तकनीकी निगरानी और बैंक खातों की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी पंकज कुमार को 11 अगस्त को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत के दौरान पंकज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए।

उसने बताया कि ठगी गई राशि में से 50 हजार रुपये उसके बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपना बैंक खाता डेढ़ लाख रुपये में किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा था। पंकज ने बताया कि वह लोगों से चार से पांच हजार रुपये में बैंक खाते खरीदता था और फिर उन्हें साइबर ठगों को कमीशन पर बेच देता था।

ठगी की गई राशि को वह एटीएम से निकालकर दूसरे बैंक खातों में भेज देता था, जिससे पुलिस को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। पुलिस ने आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, सात बैंक पासबुक, दो चेक बुक और सात एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। 15 अगस्त को उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।