गुरुग्राम के IT पार्क की 9वीं मंजिल से कूदकर मैनेजर ने दी जान, परिजनों को किस बात का शक?
गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित स्पेज आईटी पार्क में एक आईटी मैनेजर ने नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मंगलवार तड़के हुई यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। डेढ़ साल पहले विवाहित मैनेजर के सुसाइड का कारण स्पष्ट नहीं है।
गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित स्पेज आईटी पार्क में एक आईटी मैनेजर ने नौवीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना मंगलवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैनेजर से झारखंड के धनबाद के रहने वाले थे। वह पत्नी के साथ गुरुग्राम में रहते थे। उनकी शादी को केवल डेढ़ साल हुआ था। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
धनबाद के निवासी थे वरुण शेखर
मृतक की पहचान मूल रूप से झारखंड के धनबाद निवासी 33 वर्षीय वरुण शेखर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार यह घटना मंगलवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे की है। एक निजी कंपनी की आईटी टीम में मैनेजर वरुण शेखर शिफ्ट खत्म होने के बाद आईटी पार्क की नौवीं मंजिल के कॉमन एरिया में पहुंचे और वहां से अचानक नीचे छलांग लगा दी।
सुसाइड की वजह पता नहीं
तेज आवाज सुनने के बाद जब सुरक्षा कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ खून फैला हुआ था और वरुण शेखर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में पता चला कि वरुण शेखर अपनी पत्नी के साथ सोहना-गुरुग्राम में रहते थे। फिलहाल आत्महत्या के पीछे का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है।
घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड
पुलिस ने कंपनी के कर्मचारियों से बात की है। मृतक के भाई और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आत्महत्या की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में वरुण को नौवीं मंजिल से कूदते हुए साफ देखा जा सकता है। मंगलवार शाम को पुलिस ने परिजनों को यह फुटेज दिखाई।
परिजनों को इस बात का शक
परिजनों ने बताया कि वरुण शेखर ने कभी किसी परेशानी के बारे में बात नहीं की थी। लगभग डेढ़ साल पहले उनकी शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह रहे थे। घटना के बाद से परिजनों और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों को शक है मैनेजर को कोई परेशान कर रहा था इसलिए उन्होंने पुलिस से मामले की जांच करने की गुहार लगाई है।
वजह का नहीं चला पता
गुरुग्राम के सेक्टर-50 के थाना प्रभारी सुखबीर जाखड़ ने बताया कि मैनेजर की खुदकुशी का असली कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। उनके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। जांच में मिलने वाले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।