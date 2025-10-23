Hindustan Hindi News
युवती ने बंद की बात तो युवक ने गोली मारी; गुरुग्राम में एकतरफा प्यार में वारदात

संक्षेप: गुरुग्राम में एक शख्स ने अपनी महिला मित्र पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया था। पुलिस सूत्रों की मानें तो आरोपी पीड़िता से एकतरफा प्यार करता था।

Thu, 23 Oct 2025 11:15 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, गुरुग्राम
गुरुग्राम में एक शख्स ने एकतरफा प्यार में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। एक शख्स ने गांव डूंडाहेड़ा में गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे ऑफिस जा रही एक युवती को पिस्तौल से गोली मार दी। घायल युवती को तत्काल सेक्टर-10 के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने बताया कि युवती ने पिछले कुछ दिनों से युवक से बात करनी बंद कर दी थी। इससे गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया।

यूपी प्रतापगढ़ की युवती गुरुग्राम के उद्योग विहार के फेज-चार में स्थित एक निजी कंपनी में काम करती है। वह डूंडाहेड़ा इलाके में किराए के मकान में रहती है। अस्पताल में पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि गुरुवार सुबह दस बजे वह ऑफिस जाने के लिए कमरे से निकलकर जूते पहन रही थी। तभी उसने यूपी के जौनपुर निवासी 33 वर्षीय विपिन को देखा।

पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि आरोपी विपिन ने उसे जबरन अंदर कमरे में चलने को कहा लेकिन जब उसने मना किया तो उसने पिस्तौल दिखाते हुए धमकी दी। आरोपी ने कमरे के अंदर नहीं जाने पर गोली मारने की धमकी दी। पीड़िता जब कमरे में नहीं गई तो उसने गोली मार दी। गोली युवती के कंधे पर लगी है। बताया जाता है कि युवती और आरोपी पहले दोस्त थे।

युवती ने कुछ दिनों से विपिन से बात करनी बंद कर दी थी। इससे नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों की मानें तो आरोपी ने एकतरफा प्यार में पागल होकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना मिलते ही उद्योग विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद की है। डॉक्टरों ने बताया कि युवती की हालत खतरे से बाहर है।

