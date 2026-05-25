पति ने प्रेमिका के रूम पर की पत्नी की हत्या, लाश को बाथरूम में बंद कर दोनों फरार; गुरुग्राम के मानेसर की घटना

गुरुग्राम के मानेसर में पांच दिन से लापता एक विवाहिता का शव उसके पति की लिव-इन पार्टनर के किराये के रूम से बरामद किया गया है। आरोपी पति और उसकी प्रेमिका दोनों फरार हैं। शव कई दिन से बाथरूम के अंदर बंद होने के चलते उससे बदबू आने लगी थी, तब जाकर इसका पता चला।

गुरुग्राम के मानेसर में किराये के मकान के अंदर बाथरूम में लापता महिला की लाश मिलने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोप है कि पति ने अपनी लिव-इन पार्टनर के रूम पर पत्नी की हत्या की थी और फिर दोनों मौके से फरार हो गए थे। मृतका मधु 21 मई को लापता हो गई थी।

मधु के पिता अशोक ने पुलिस को बताया कि 21 मई को दामाद अंकित और उसके परिजनों ने उनके घर आकर झूठी कहानी बताई कि मधु सारे गहने लेकर फरार हो गई है। जब वे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए तो अंकित 22 मई को अचानक से लापता हो गया। अब डेडबॉडी मिलने के बाद पता चला है कि मधु की बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि मृतक मधु घर से भागकर नहीं गई थी, बल्कि उसका पति अंकित उसे स्कूटी पर बैठाकर ले गया था। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के बजाय आरोपी ने उसे बाथरूम में छुपा दिया और अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। मधु के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पति अंकित और उसकी प्रेमिका पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

इसी साल हुई थी शादी, बाथरूम में सड़ चुकी थी लाश मानेसर थाना क्षेत्र में कासन खोह रोड पर स्थित एक इमारत के बाथरूम से रविवार को 22 वर्षीय मधु का शव बरामद हुआ था। मृतका मधु मूलरूप से रेवाड़ी जिले के हंसाका गांव की रहने वाली थी। करीब एक साल पहले ही उसकी शादी मानेसर निवासी अंकित भगत के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही वह अपने पति के साथ मानेसर में रह रही थी। परिजनों के अनुसार 21 मई को वह अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। मधु का शव बुरी तरह सड़ चुका था। कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। प्राथमिक जांच के अनुसार, महिला की हत्या कई दिन पहले कर दी गई थी और शव को छुपाने के उद्देश्य से बाथरूम में बंद कर दिया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में भेज दिया।

पड़ोसियों से मिला पुलिस को सुराग मानेसर गांव के रहने वाले अंकित भगत खेतीबाड़ी का काम करता है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 21 मई को अचानक मधु संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। ससुराल वालों ने मृतका के पिता अशोक को फोन कर कहा कि आपकी बेटी घर से सारे सोने-चांदी के गहने लेकर किसी के साथ भाग गई है। शक होने पर मधु के मायके वाले तुरंत 21 मई को ही मानेसर थाने पहुंचे और गुमशुदगी की जानकारी दी। इसके बाद मायके वालों ने अपने स्तर पर भी मधु की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने 21 मई को मधु को उसके पति अंकित के साथ स्कूटी पर बैठकर जाते हुए देखा था। इस पर पुलिस और मायके वालों का शक अंकित पर गहरा गया। पुलिस द्वारा जब अंकित के बैकग्राउंड की जांच की गई, तो पता चला कि उसने दो साल पहले मानेसर बस स्टैंड के पास एक कमरा किराये पर ले रखा था, जहां एक अन्य युवती उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहती थी। 22 मई की रात को मकान के आसपास रहने वाले लोगों ने अंकित और उसकी प्रेमिका को हड़बड़ाहट में कमरे से भागते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि मधु के पति अंकित ने ही उसकी हत्या की है और प्रेमिका के साथ फरार है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही समय और कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस की कई टीमें फरार अंकित और उसकी प्रेमिका की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।