गुरुग्राम के मानेसर में अधनंगी मिली 20 साल की युवती की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका
गुरुग्राम में अर्धनग्न हालत में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को यह मामला रेप के बाद हत्या का लग रहा है। पुलिस को शक है कि हत्या को कहीं और अंजाम दिया गया है।
गुरुग्राम के मानेसर थाना क्षेत्र के पचगांव में बाघनकी रोड पर अर्धनग्न हालत में युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को शुरुआती जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का मामला लग रहा है। दुष्कर्म और हत्या को कहीं और अंजाम दिया गया ऐसा मालूम पड़ रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया। अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। युवती का उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है।
राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना
पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कुछ राहगीरों ने पुलिस कंट्रोल रूम में बाघनकी रोड पर युवती की लाश पड़ी होने की सूचना दी। पुलिस, एफएसएल, सीन आफ क्राइम की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
गले पर निशान, दाहिने हाथ पर गुड़िया लिखा
लाश पचगांव बाघनकी रोड पर धीरज धर्मकांटा के पास ईंटों के बीच पड़ी थी। गले पर रस्सी से खींचने के निशान बने हुए थे। आसपास के लोगों से महिला के बारे में पूछा गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। युवती के दाहिने हाथ पर गुड़िया लिखा हुआ है।
पंचगांव इलाके में मिली लाश
जिला पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि पुलिस थाना मानेसर के अधिकार क्षेत्र गांव ग्वालियर पंचगांव इलाके में युवती का शव मिला है। पहचान के लिए शव को मॉर्च्युरी हाउस रखवाया गया। सीन ऑफ क्राइम टीम के घटना स्थल के निरीक्षण में अभी तक मृतका के साथ दुष्कर्म होने साक्ष्य नहीं मिला है।
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ होगा कि महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात तो नहीं अंजाम दी गई है।पुलिस को मौके से युवती का मोबाइल फोन या अन्य कोई अन्य सामान नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है, ताकि महिला की पहचान हो सके और आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके। महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के थानों में सूचना भेजकर गुमशुदगी की जांच की जा रही है।