गुरुग्राम में साड़ी का झूला बन गया फंदा; 13 साल की मासूम की गर्दन कसने से मौत
गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी में 13 साल की बच्ची की साड़ी से बने झूले में गर्दन फंसने से दम घुटने के कारण मौत हो गई। वह अपनी बहनों के साथ घर में खेल रही थी तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ।
गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 13 वर्षीय छात्रा की अपनी मां की साड़ी से बने झूले में गर्दन फंसने के कारण मौत हो गई। रविवार शाम को बच्ची अपनी दो छोटी बहनों के साथ खेल रही थी और उसने बरामदे की ग्रिल पर साड़ी बांधकर झूला बनाया था। झूलते समय अचानक साड़ी का फंदा उसके गले में कस गया, जिससे उसका दम घुट गया। बहनों के शोर मचाने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार के सीतामढ़ी का यह परिवार इस हादसे से गहरे सदमे में है।
बेहोशी की हालत में पहुंची अस्पताल, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सेक्टर-नौ के समीप लगती देवीलाल कॉलोनी के एक घर में मां की साड़ी से झूला बनाकर झूल रही 13 वर्षीय छात्रा रानी कुमारी की गर्दन उसमें फंस गई। उसे देखकर छोटी बहनों के शोर मचाया तो परिजनों ने बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की जांच चल रही है।
बरामदे में ग्रिल पर साड़ी बांध बनाया था झूला
मूलरूप से बिहार के सीतामढ़ी निवासी सुरेश सिंह देवीलाल कॉलोनी में किराये के मकान में रहते हैं। वे सिलाई का काम करते हैं। उनकी तीन बेटियां हैं। 13 साल की रानी कुमारी छठी कक्षा में पढ़ती है। रविवार शाम को अपनी दो छोटी बहनों के साथ घर में खेल रही थी। घर के बरामदे में ग्रिल पर साड़ी बांधकर झूला बनाया था।
साड़ी में फंसी गर्दन
बताया जाता है कि रानी झूले में बैठकर घूम रही थी। इस दौरान बच्ची गर्दन साड़ी में फंस गई। छोटी बहनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुनकर बच्ची की मां मौके पर पहुंचीं। बच्ची बेसुध हालत में थी। साड़ी से छुड़ाकर उसे गंभीर अवस्था में परिजनों ने अस्पताल में दाखिल करवाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बहनों के साथ खेल रही थी बच्ची
डॉक्टरों ने बताया कि साड़ी में गर्दन फंसने से बच्ची का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इस हादसे से घर में मातम छाया है और मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार कह रही हैं कि उन्हें अब भी बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई दे रही है। वह अपनी बहनों के साथ झूले पर खेलते हुए हंस रही थी। पड़ोसियों के अनुसार, वह अक्सर घर में साड़ी का झूला बनाकर खेला करती थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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