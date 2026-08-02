फंदे पर झूला पति, बेटा बनाता रहा VIDEO; गुरुग्राम में शख्स की मौत बनी गुत्थी
गुरुग्राम में एक कंपनी के कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव फंदे से लटका मिला। शख्स के परिवार ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
गुरुग्राम के सूरत नगर में किसी कंपनी के कर्मचारी की लाश घर में फंदे से लटकी मिली। घटना के समय 7 साल का बेटा वीडियो बना रहा था। संजीव के परिजनों का आरोप है कि पति-पत्नी के बीच तलाक को लेकर विवाद चल रहा था। 100 किलो से अधिक वजन वाले संजीव ने सुसाइड नहीं किया वरन उनकी हत्या की साजिश रची गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पत्नी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पिता फंसे पर था और 7 साल का बेटा वीडियो बना रहा था
पुलिस ने बताया कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एसोसिएट ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले 36 वर्षीय संजीव यादव की लाश फंदे से लटकी पाई गई। पत्नी की ओर से तलाक की मांग किए जाने के बाद यह घटना हुई है। संजीव यादव की बॉडी फंदे पर लटकी थी तब उसका सात साल का बेटा मोबाइल फोन पर घटना का वीडियो बना रहा था। वहीं पत्नी मदद मांगते हुए चिल्ला रही थी। संजीव मूल रूप से अमृतसर का रहने वाला था।
दोनों में हुआ था झगड़ा, पत्नी मांग रही थी तलाक
संजीव गुरुग्राम के सूरत नगर इलाके में परिवार के साथ रहता था। संजीव की बहन किरण ने आरोप लगाया कि उसके भाई और भाभी के बीच झगड़ा हुआ था। किरण ने बताया कि यदि भाभी ने तलाक नहीं मांगा होता को भाई खुदकुशी नहीं करता। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाल यह कि 7 साल को क्या सूझा कि वह पिता का फंदे से लटकते हुए वीडियो बना रहा था।
फंदे से लटकी पाई गई संजीव यादव की लाश
गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि गुरुवार को संजीव यादव की लाश फंदे से लटकी पाई गई। उस समय घर पर सिर्फ उनकी पत्नी मनप्रीत कौर और 7 साल का बेटा मौजूद थे। मनप्रीत ने तुरंत अपने परिवार और सास-ससुर को फोन करके खुदकुशी की जानकारी दी। संजीव के पिता रामसेवक यादव ने बताया कि उनके बेटे और बहू मनप्रीत कौर के बीच विवाद चल रहा था। उनको शक है कि बहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेटे की हत्या की है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
जांच अधिकारी उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद संजीव की डेड बॉडी परिजन को सौंप दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस रिपोर्ट से मौत की वजह साफ हो जाएगी। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। संजीव की पत्नी मनप्रीत ने 2019 में एक बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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