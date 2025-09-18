गुरुग्राम में कोचिंग के लिए निकली लड़की का किडनैप कर गैंगरेप, घर के पास फेंक आरोपी फरार

गुरुग्राम में दो लोगों ने 11वीं कक्षा की एक छात्रा का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने 17 साल की लड़की को उसके घर के पास कार से फेंक दिया और भाग गए।

गुरुग्राम में घर से कोचिंग के लिए निकली 17 साल की छात्रा का किडनैप कर दो आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देकर पीड़िता को उसके घर के पास अपनी कार से फेंक दिया और भाग गए। घटना मंगलवार को तब हुई जब छात्रा ट्यूशन जा रही थी। दोनों आरोपियों से छात्रा की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर हुई थी। पुलिस ने शिवाजी नगर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 11वीं की छात्रा का कथित तौर पर दो युवकों ने अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसे कार से उसके घर के पास फेंक दिया और भाग गए। यह घटना मंगलवार को तब हुई जब वह ट्यूशन जा रही थी। पुलिस ने बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की दो-तीन महीने पहले इंस्टाग्राम पर आरोपियों से दोस्ती हुई थी।

प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं पिता पीड़िता का परिवार मूलरूप से बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह परिवार के साथ शिवाजी नगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहते हैं। गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करते हैं। बड़ी बेटी 17 वर्षीय 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। वह रोजाना घर के पास ही ट्यूशन पढ़ने के लिए शाम साढ़े चार बजे से साढ़े छह बजे तक जाती है।

बेहोशी की हालत में पहुंची थी घर सोमवार को बेटी जब सात बजे तक घर नहीं पहुंची तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि उनकी बेटी सोमवार को ट्यूशन भी नहीं गई। काफी तलाश करने के बाद भी वहीं नहीं मिली। देर रात आठ बजे बेटी घर पर बेहोशी की हालत में पहुंची और जोर-जोर से रोने लगी।

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि शिकायत पर शिवाजी नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है । पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती छात्रा ने परिजनों को बताया कि दोनों युवकों से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर दो महीने पहले हुई थी। सोमवार को जब वह कोचिंग जा रही थी, तभी कार से दोनों युवक कार से आए। कार में बैठने के लिए कई बार दबाव बनाया, जिसके बाद वह बैठ गई। आरोप है कि दोनों आरोपी पहाड़ियों में सुनसान जगह लेकर गए और दोनों ने मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी देर रात आठ बजे घर के बाहर पीड़िता को फेंककर फरार हो गए।