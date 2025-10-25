गुरुग्राम गांव कादरपुर में दो पक्षों में बवाल, मारपीट में 10 से ज्यादा घायल

संक्षेप: गुरुग्राम के गांव कादरपुर ढाणी में गुरुवार देर रात को रास्ते के विवाद में दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी-डंडे चले। इसमें दोनों पक्षों के दस से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

गुरुग्राम के गांव कादरपुर ढाणी में गुरुवार देर रात को रास्ते को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी-डंडे चले। इसमें दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसमें से दो युवकों का इलाज निजी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रास मामला भोंडसी थाने में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी रविंद्र और भारत ने पुलिस को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि उनके पड़ोस में रहने वाला परिवार उनकी जमीन से जबरन रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। इस विवाद को लेकर गुरुवार दोपहर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। बताया गया कि जब परिवार की बुजुर्ग महिला संतरा देवी ने बाहरी लोगों को रास्ते से आने से रोका तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ हाथापाई की।

शाम के समय मामला शांत हो गया था लेकिन रात करीब साढ़े नौ बजे यह झगड़ा दोबारा शुरू हो। भारत ने बताया कि दूसरे पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग लाठी-डंडों से लैस होकर घर पर आ गए और उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने बाहरी इलाकों से कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी बुला रखा था।

हमले में पिता राजेंद्र, भाई प्रिंस, चाचा रविंद्र, मां मुकेश, चाची मुनेश और दादी संतरा देवी सहित कई लोग घायल हुए। इनमें राजेंद्र और प्रिंस की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारत ने बताया कि उनकी ओर से पुलिस को पहले ही शिकायत दी गई थी लेकिन उसके बाद भी हमला हुआ। हमारे पास वीडियो है। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें लाठियों से पीटा गया। मेरे पिता आईसीयू भर्ती हैं।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं रोते हुए बीच-बचाव करने की कोशिश करती नजर आती हैं, जबकि कुछ घायल अवस्था में जमीन पर गिरे नजर आ रहे हैं। पुलिस ने दूसरे पक्ष मोहित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है।