गुरुग्राम में कैब ड्राइवर की महिला से बदसलूकी; पुलिस ने किया अरेस्ट, गाड़ी भी उठाई

गुरुग्राम में कैब ड्राइवर की महिला से बदसलूकी; पुलिस ने किया अरेस्ट, गाड़ी भी उठाई

संक्षेप:

गुरुग्राम पुलिस ने रविवार को बताया कि उसने एक कैब ड्राइवर को एक महिला यात्री के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

Dec 21, 2025 11:53 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, गुरुग्राम
गुरुग्राम पुलिस ने एक कैब ड्राइवर को एक महिला यात्री के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विवाद गाड़ी में म्यूजिक की आवाज कम करने को लेकर हुआ था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया। यही नहीं पुलिस ने आरोपी के पास से अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 15 दिसंबर को शाम करीब 6 बजे तब हुई थी जब महिला अपने ऑफिस से घर लौटने के लिए कैब बुक किया था। महिला कैब से घर लौट रही थी। उसका आरोप है कि यात्रा के दौरान ड्राइवर ने उसके साथ बदतमीजी की। कैब ड्राइवर ने उसके साथ गाली-गलौज की जिसकी वजह से उसको गाड़ी से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अधिकारियों के अनुसार, कैब ड्राइवर के आक्रामक व्यवहार से डरकर महिला ने पुलिस की मदद के लिए 112 पर कॉल किया। महिला की शिकायत के बाद गुरुग्राम की सेक्टर-50 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान पंकज (22) के रूप में हुई है। वह रोहतक के बहनी महाराजपुर गांव का निवासी है।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने भी माना कि कैब में फोन पर बात करने और म्यूजिक की आवाज कम करने को लेकर महिला के साथ बहस हुई थी। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर के एक अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया है।

