गुरुग्राम: बिल्डर ऑफिस पर फायरिंग, STF ने गैंगस्टर दीपक नांदल के 2 शार्प शूटर दबोचे

संक्षेप: हरियाणा STF ने गैंगस्टर दीपक नांदल के दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों की पहचान सोनीपत निवासी नरेंद्र उर्फ बाबा और रोहतक निवासी मोहित उर्फ चिंटू के रूप में हुई है।

हरियाणा एसटीएफ ने गैंगस्टर दीपक नांदल के आपराधिक नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। एसटीएफ ने नांदल के दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सोनीपत निवासी नरेंद्र उर्फ बाबा और रोहतक निवासी मोहित उर्फ चिंटू के रूप में हुई है। ये दोनों हाल ही में गुरुग्राम के सेक्टर-45 स्थित एक बिल्डर के दफ्तर पर हुई फायरिंग की वारदात में शामिल थे, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर दीपक नांदल ने ली थी।

एसटीएफ की टीम इस गैंग की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की ओर से पहले शार्प शूटर नरेंद्र उर्फ बाबा को सोहना-फरीदाबाद रोड से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि 22 तारीख को नरेंद्र उर्फ बाबा इस रोड से बाइक से गुजर रहा है।

एसटीएफ ने तुरंत जाल बिछाया और लखुवास कट के पास उसे धर दबोचा। उसके कब्जे से एक अवैध देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक R15 बाइक बरामद हुई। गहन पूछताछ के लिए नरेंद्र को चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। नरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ को सूचना मिली कि मुख्य शार्प शूटर मोहित उर्फ चिंटू केएमपी एक्सप्रेस-वे से गुजर रहा है।

इस खुफिया सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने पंचगांव के पास जाल बिछाकर मोहित उर्फ चिंटू को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि बिल्डर को धमकाने और इलाके में गैंग का दबदबा कायम करने के मकसद से दीपक नांदल के इशारे पर ही फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था।

गिरफ्तार किए गए दोनों शार्प शूटरों का आपराधिक इतिहास रहा है। नरेंद्र उर्फ बाबा पर रोहतक में एक जबकि मोहित उर्फ चिंटू पर सोनीपत और रोहतक में दो आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। गैंगस्टर दीपक नांदल पहले भी कई संगीन मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है। बॉलीवुड गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग कराने और प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आ चुका है।