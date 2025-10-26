Hindustan Hindi News
गुरुग्राम: बिल्डर ऑफिस पर फायरिंग, STF ने गैंगस्टर दीपक नांदल के 2 शार्प शूटर दबोचे

संक्षेप: हरियाणा STF ने गैंगस्टर दीपक नांदल के दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों की पहचान सोनीपत निवासी नरेंद्र उर्फ बाबा और रोहतक निवासी मोहित उर्फ चिंटू के रूप में हुई है।

Sun, 26 Oct 2025 12:31 AMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरी
हरियाणा एसटीएफ ने गैंगस्टर दीपक नांदल के आपराधिक नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। एसटीएफ ने नांदल के दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सोनीपत निवासी नरेंद्र उर्फ बाबा और रोहतक निवासी मोहित उर्फ चिंटू के रूप में हुई है। ये दोनों हाल ही में गुरुग्राम के सेक्टर-45 स्थित एक बिल्डर के दफ्तर पर हुई फायरिंग की वारदात में शामिल थे, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर दीपक नांदल ने ली थी।

एसटीएफ की टीम इस गैंग की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की ओर से पहले शार्प शूटर नरेंद्र उर्फ बाबा को सोहना-फरीदाबाद रोड से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि 22 तारीख को नरेंद्र उर्फ बाबा इस रोड से बाइक से गुजर रहा है।

एसटीएफ ने तुरंत जाल बिछाया और लखुवास कट के पास उसे धर दबोचा। उसके कब्जे से एक अवैध देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक R15 बाइक बरामद हुई। गहन पूछताछ के लिए नरेंद्र को चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। नरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ को सूचना मिली कि मुख्य शार्प शूटर मोहित उर्फ चिंटू केएमपी एक्सप्रेस-वे से गुजर रहा है।

इस खुफिया सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने पंचगांव के पास जाल बिछाकर मोहित उर्फ चिंटू को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि बिल्डर को धमकाने और इलाके में गैंग का दबदबा कायम करने के मकसद से दीपक नांदल के इशारे पर ही फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था।

गिरफ्तार किए गए दोनों शार्प शूटरों का आपराधिक इतिहास रहा है। नरेंद्र उर्फ बाबा पर रोहतक में एक जबकि मोहित उर्फ चिंटू पर सोनीपत और रोहतक में दो आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। गैंगस्टर दीपक नांदल पहले भी कई संगीन मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है। बॉलीवुड गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग कराने और प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आ चुका है।

एसटीएफ की टीमें अभी भी नांदल गैंग के तीन अन्य शार्प शूटरों अरुण, गोकुल और फौजी की तलाश में जुटी हुई हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार दोनों शूटरों से पूछताछ के जरिए गैंग की आगे की योजनाओं और फरार सदस्यों के ठिकानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
