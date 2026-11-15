गुरुग्राम में BJP पार्षद और उनके पिता पर ससुराल में हमला; अस्पताल में भर्ती
गुरुग्राम में आपसी विवाद सुलझाने ससुराल गए एक भाजपा पार्षद और उनके पिता पर ससुराल वालों ने हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
गुरुग्राम में एक BJP पार्षद और उनके पिता पर उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने कथित रूप से जानलेवा हमला कर दिया। पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए 13 नवंबर को ससुर ने दोनों को बुलाया था। ससुराल में कहासुनी के बाद धारदार हथियारों, डंडों, हॉकी स्टिक और पिस्तौल के बट से उन पर हमला कर दिया गया। हमले में घायल पिता-पुत्र को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ससुर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पार्षद दामाद और वकील समधी पर हमला
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गुड़गांव के सिलोखरा गांव में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे परिवार के सदस्यों ने अपने ही पार्षद दामाद और वकील समधी पर हथियार, हॉकी और डंडों से भयानक हमला कर दिया। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पहले मेयोम अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में आर्टेमिस अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मायके में रह रही पत्नी
सेक्टर-45 के ग्रीनवुड सिटी निवासी प्रथम वशिष्ठ ने बताया वह वार्ड नंबर-14 से पार्षद हैं। उनकी शादी 20 फरवरी 2022 को गांव सिलोखरा निवासी की बेटी के साथ हुई थी। आपसी मनमुटाव के चलते उनकी पत्नी अक्तूबर 2025 से मायके में रह रही है। 12 नवंबर को ससुर ने प्रथम के पिता वकील प्रवीण चंद्र वशिष्ठ को फोन कर बातचीत के लिए अपने घर बुलाया था।
बातचीत शुरू होते ही हमला
शिकायत के अनुसार, 13 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे जब प्रथम अपने पिता प्रवीण वशिष्ठ के साथ ससुर के घर के सामने एक प्लॉट पर पहुंचे। वहां ससुर और कुछ अन्य लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बातचीत शुरू होते ही उन्होंने तेज धारदार हथियार प्रथम के सिर पर वार कर दिया। उनके पिता प्रवीण वशिष्ठ पर भी हमला कर दिया गया।
फोन भी छीना
इसी दौरान घर की महिलाएं और अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि ससुर ने पिस्टल की बट से प्रथम के सिर पर वार किया, हाथ और पैर पर हॉकी मारी। डंडे से प्रवीण चंद्रा के सिर पर चोट मारी। जब वह जान बचाने के लिए गुरुद्वारे की तरफ भागे, तो आरोपी हथियार लेकर पीछे दौड़े। हमलावरों ने भागते समय प्रथम का मोबाइल फोन भी छीन लिया। प्रथम ने रास्ते में एक राहगीर से फोन लेकर डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने दर्ज किया केस
सूचना मिलते ही ईआरवी टीम और सेक्टर-40 थाने की टीम मौके पर पहुंची और आर्टेमिस अस्पताल जाकर घायलों के बयान और एमएलआर हासिल की। मेडिकल रिपोर्ट में प्रथम वशिष्ठ के शरीर पर तेजधार हथियार से लगी 6 चोटें और उनके पिता प्रवीण वशिष्ठ को एक गंभीर चोट की पुष्टि हुई है। जांच अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी है।
5 गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि पार्षद के पिता के सिर पर पिस्तौल के 'बट' से कथित तौर पर वार किया गया। शिकायत के आधार पर सेक्टर-40 थाने में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरुग्राम के सिलोकहरा गांव के निवासी सतबीर शर्मा (57), प्रवीण शर्मा (53), दीपांकर शर्मा (22), पारस शर्मा (31) और दीपक शर्मा (36) के रूप में हुई है।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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