हरियाणा के पूर्व CM भजनलाल की बेटी, दामाद और नातिन को गिरफ्तार करने के आदेश, धोखाधड़ी के आरोप

हरियाणा के पूर्व CM भजनलाल की बेटी, दामाद और नातिन को गिरफ्तार करने के आदेश, धोखाधड़ी के आरोप
संक्षेप: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी, दामाद और नातिन को गुरुग्राम कोर्ट ने गिरफ्तार करने के आदेश दिये हैं। पूर्व सीएम भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई, दामाद अनूप बिश्नोई और नातिन सुरभि बिश्नोई ने गुरुग्राम में दो मरे हुए लोगों का प्लॉट बेचकर चार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी, दामाद और नातिन को गुरुग्राम कोर्ट ने गिरफ्तार करने के आदेश दिये हैं। पूर्व सीएम भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई, दामाद अनूप बिश्नोई और नातिन सुरभि बिश्नोई ने गुरुग्राम में दो मरे हुए लोगों का प्लॉट बेचकर चार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। साल 2016-17 में ये प्लॉट धोखाधड़ी से बेचे गए थे। एक की कीमत दो करोड़ 42 लाख और दूसरे की एक करोड़ 59 लाख रुपए थे। सौदा करवाने वाले विकास को पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया था।
इस मामले में एक प्लॉट मालिक के बेटे धर्मवीर ने पहले थाने में शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन मामला हरियाणा के बेहद प्रभावशाली परिवार से जुड़ा होने कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को सख्त आदेश दिए हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दिए प्लॉट
पंजाब के फाजिल्का जिले के सितो गुन्नो गांव के रहने वाले धर्मवीर ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत की है। इसमें बताया कि उसके पिता सुनील और चाचा संदीप कुमार के प्लॉट गुरुग्राम के सेक्टर 23 और सेक्टर 23ए में थे। उसके चाचा संदीप की मौत 1 जुलाई 2004 को हो गई थी।
उसके चाचा के साढ़ू के.एल. बिश्नोई का उनके घर आना-जाना था, जिन्हें पता था कि संदीप के नाम पर एक प्लॉट है। विकास बिश्नोई ने हुडा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर संदीप की जगह किसी और व्यक्ति को पेश किया और 28 अप्रैल 2016 को पजेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। 19 फरवरी 2016 को प्लॉट की एनओसी जारी करने के लिए संदीप कुमार के फर्जी साइन किए गए। हिसार से भाजपा नेता और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई की बहन, जीजा और नातिन ने इन प्लॉटों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दिया।
भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की सगी बहन और जीजा आरोपी
आरोपी रोशनी भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की सगी बहन है। उनके जीजा अनूप बिश्नोई बड़े बिजनेसमैन हैं। कुलदीप बिश्नोई भजन लाल के बेटे हैं। भजनलाल कांग्रेस से हरियाणा के तीन बार मुख्य मंत्री रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। उनके बेटे भव्य बिश्नोई को इस बार विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने आदमपुर से प्रत्याशी बनाया था लेकिन वे अपने परिवार के गढ़ में ही चुनाव हार गए थे।