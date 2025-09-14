शख्स ने नाबालिग बच्चे से किया था रेप, अब गुरुग्राम कोर्ट ने सुनाई सजा

गुरुग्राम कोर्ट ने रेप के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

तीन साल पहले गुरुग्राम में शर्मनाक घटना सामने आई थी। यहां के सेक्टर-29 में एक नाबालिग बच्चे के साथ एक शख्स ने रेप किया था। इस मामले के तीन साल बाद अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी क पांच साल की जेल और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी राजस्थान के चुरू जिले का रहने वाला है।

मामला मई, 2023 का है। गुरुग्राम के सेक्टर-29 में एक शख्स ने नाबालिग बच्चे के साथ रेप किया था। हैवान ने बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए रेप किया था। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद तीन साल तक केस चला और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।