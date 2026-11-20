ग्राहक को गलत बर्गर भेजना पड़ा भारी, उपभोक्ता अदालत ने नामी फास्ट फूड चेन पर लगा दिया 72 हजार का जुर्माना
शिकायतकर्ता के अनुसार, बच्चों को बर्गर का स्वाद अजीब लगा और उसे खाने के बाद अचानक उनका जी मिचलाने लगा (उबकाई आने) और उल्टी की समस्या होने लगी। इसके बाद जब उन्होंने शाम को पैकेट चेक किया, तो पता चला कि खाना मांसाहारी था। इसके बाद उन्होंने स्विगी से शिकायत की।
गुरुग्राम की एक कंज्यूमर कोर्ट ने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन और एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पर 72 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला शाकाहारी बर्गर की जगह मांसाहारी बर्गर की डिलीवरी से जुड़ा है। जिसे खाने के बाद दो बच्चे बीमार पड़ गए थे। जिसके बाद गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 2021 की इस घटना के संबंध में बर्गर किंग इंडिया और स्विगी पर कुल 72 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कंपनियों को यह रकम चुकाने के लिए 45 दिन का समय दिया है। गुप्ता ने कहा कि अगर कंपनियां तय समय के भीतर भुगतान नहीं करती हैं, तो उन्हें पूरी रकम के साथ-साथ 12 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।
यह घटना शहर के सेक्टर 46 में रहने वाले भगवान दास मंगला के साथ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार, उन्होंने 2 अप्रैल 2021 को अपनी बीमार पत्नी के लिए स्विगी ऐप के जरिए बर्गर किंग से चार शाकाहारी बर्गर ऑर्डर किए थे। हालांकि उनकी बीमार पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने पैकेट नहीं खोला। लेकिन बाद में उनके बच्चों ने पैकेट खोला और उसमें रखे बर्गर खा लिए थे।
मंगला के अनुसार, बच्चों को बर्गर का स्वाद अजीब लगा और उन्हें जी मिचलाने (उबकाई आने) और उल्टी की समस्या हुई। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शाम को पैकेट चेक किया, तो पता चला कि खाना मांसाहारी था। इसके बाद उन्होंने स्विगी से शिकायत की।
मंगला का कहना है कि, 'इस घटना की वजह से मेरे शाकाहारी परिवार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्हें मानसिक परेशानी हुई। और जब मैंने इस पर आपत्ति जताई, तो बर्गर किंग के एक प्रतिनिधि ने गलती स्वीकार की और कोर्ट के बाहर समझौता करने का प्रस्ताव दिया।'
आगे उन्होंने बताया कि 'कंपनी ने शिकायत वापस लेने के बदले 25 हजार रुपए का मुआवजा देने के साथ-साथ परिवार की पसंद की एक या दो तीर्थ यात्राओं का खर्च उठाने की भी पेशकश की। हालांकि मैंने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज कराया, जहां 60 हजार रुपए के मुआवजे की मांग की गई।'
उधर मंगला की वकील मेघा गुप्ता के अनुसार, इस मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल और सदस्य ज्योति सिवाच तथा खुशविंदर कौर की पीठ ने की। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए इनवॉइस, स्विगी ऐप की चैट हिस्ट्री और शिकायत से जुड़े दस्तावेज कंपनियों की लापरवाही साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।
अदालत ने कहा, 'कंपनियों की दलीलों को खारिज करते हुए, उपभोक्ता आयोग ने स्विगी और बर्गर किंग इंडिया को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया और कुल 72 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें मानसिक पीड़ा और परेशानी के लिए 50 हजार रुपए और कानूनी कार्यवाही के खर्च के तौर पर 22 हजार रुपए शामिल हैं।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।