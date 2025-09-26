मुझसे दोस्ती करेंगी; गुरुग्राम के कॉन्सटेबल पीछा कर महिला को इंस्टग्राम पर किया स्टॉक, फिर क्या हुआ

गुरुग्राम में एक पुलिस कांस्टेबल का एक 50 साल महिला का पीछा करने और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इन आरोप के बाद कॉन्सटेबल को निलंबित कर दिया गया है।

गुरुग्राम में एक पुलिस कांस्टेबल का एक 50 साल महिला का पीछा करने और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इन आरोप के बाद कॉन्सटेबल को निलंबित कर दिया गया है। घटना 14 सितंबर 2025 की रात की बताई जा है, जब पीड़ित महिला अपनी कार से घर लौट रही थीं। कांस्टेबल PCR वैन में तैनात था। उसने महिला की कार का नंबर नोट किया और उसका इस्तेमाल कर उसकी प्राइवेट डिटेल और सोशल मीडिया प्रोफाइल तक पहुंच बनाई।

महिला ने बताया कि कांस्टेबल ने पहले इंस्टाग्राम पर उससे पूछा कि आप सेक्टर 45 में अपनी Tata Punch कार से आईं क्या?। महिला ये सुनकर हैरान हो गई। उसने पूछताछ की तो पता चला कि यह गुरुग्राम पुलिस का कांस्टेबल है। कांस्टेबल ने स्वीकार किया कि उसने PCR वैन से उन्हें देखा, उनकी कार का नंबर ट्रेस किया और फिर उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोजी। उसने यह भी कहा कि वह महिला की अलग पर्सनैलिटी से आकर्षित हुआ और दोस्ती करना चाहता था।

महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए सवाल उठाया, सरकार ने PCR वैन हमारी सुरक्षा के लिए तैनात की है, लेकिन अगर वही पुलिसकर्मी हमारी लाइव मूवमेंट्स ट्रैक कर, व्यक्तिगत जानकारी निकालकर इस तरह संदेश भेजे तो महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं।