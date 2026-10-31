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कांग्रेसी नेता ने पुलिस सुरक्षा पाने को खुद ही दिलवाई धमकी, अमेरिका तक साजिश के तार; ऐसे हुआ खुलासा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि एक स्थानीय कांग्रेसी नेता ने पुलिस सुरक्षा पाने को अमेरिका में रहने वाले अपने एक परिचित के जरिये खुद ही धमकी वाली साजिश रची थी। आरोपी ने पुलिस को गुमराह कर सुरक्षा हासिल भी कर ली थी। 

Gurugram Police
गुरुग्राम पुलिस

गुरुग्राम में पुलिस सुरक्षा हासिल करने के लिए कथित तौर पर कांग्रेसी नेता द्वारा रची गई एक साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोप है कि कांग्रेसी नेता ने अमेरिका में बैठे गैंगस्टर के नाम से खुद को ही जान से मारने और रंगदारी मांगने की धमकी दिलवाई। करतूत उजागर होने के बाद दर्ज मामला रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब आरोपी के खिलाफ पुलिस को गुमराह करने और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के आरोप में नया मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है।

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सितंबर में मामला दर्ज कराया था

गुरुग्राम सेक्टर-5 निवासी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन (कांग्रेस) के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र मकड़ौला ने बीते माह 23 सितंबर को सेक्टर-पांच थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। धर्मेंद्र ने आरोप लगाया था कि उन्हें अमेरिका के नंबरों से गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के नाम पर लगातार रंगदारी के लिए कॉल आ रही हैं। आरोपी उनसे पांच करोड़ रुपये की फिरौती या जमीन में 40 फीसदी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और मांग पूरी न होने पर गोलियों से भूनने और घर को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने पुलिस को दी शिकायत में इसके पीछे अपने व्यावसायिक साझेदारों पर शक जताया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर धर्मेंद्र को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई थी।

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कॉल डिटेल खंगालने पर पता चला

पुलिस की साइबर और तकनीकी टीमों ने विदेशी नंबरों के कॉल डिटेल के रिकॉर्ड और आईपी एड्रेस को खंगाला तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। जांच में पता चला कि अमेरिका से कॉल करने वाला युवक धर्मेंद्र के ही एक करीबी परिचित का बेटा है। यह पूरी साजिश धर्मेंद्र के इशारे पर ही रची गई थी। कॉलर को जो धमकी भरी स्क्रिप्ट बोलनी थी, वह नोट खुद धर्मेंद्र ने ही उसे लिखकर अमेरिका भेजा था। पुलिस द्वारा कराई गई लिखावट जांच में उस नोट का मिलान धर्मेंद्र की वास्तविक हैंडराइटिंग से हो गया।

एफआईआर रद्द कर आरोपी पर कार्रवाई की तैयारी

पुलिस जांच और गवाहों के बयानों से साफ हुआ है कि धर्मेंद्र मकड़ौला ने अपना रसूख और वर्चस्व स्थापित करने और सरकारी सुरक्षा पाने के लिए यह पूरी साजिश रची थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जानकारी सामने आने के बाद एफआईआर रद्द कर आरोपी को गिरफ्तार करने कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जब धर्मेंद्र मकड़ौला से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और मैसेज पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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