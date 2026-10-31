कांग्रेसी नेता ने पुलिस सुरक्षा पाने को खुद ही दिलवाई धमकी, अमेरिका तक साजिश के तार; ऐसे हुआ खुलासा

गुरुग्राम पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि एक स्थानीय कांग्रेसी नेता ने पुलिस सुरक्षा पाने को अमेरिका में रहने वाले अपने एक परिचित के जरिये खुद ही धमकी वाली साजिश रची थी। आरोपी ने पुलिस को गुमराह कर सुरक्षा हासिल भी कर ली थी।

गुरुग्राम में पुलिस सुरक्षा हासिल करने के लिए कथित तौर पर कांग्रेसी नेता द्वारा रची गई एक साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोप है कि कांग्रेसी नेता ने अमेरिका में बैठे गैंगस्टर के नाम से खुद को ही जान से मारने और रंगदारी मांगने की धमकी दिलवाई। करतूत उजागर होने के बाद दर्ज मामला रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब आरोपी के खिलाफ पुलिस को गुमराह करने और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के आरोप में नया मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है।

सितंबर में मामला दर्ज कराया था गुरुग्राम सेक्टर-5 निवासी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन (कांग्रेस) के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र मकड़ौला ने बीते माह 23 सितंबर को सेक्टर-पांच थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। धर्मेंद्र ने आरोप लगाया था कि उन्हें अमेरिका के नंबरों से गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के नाम पर लगातार रंगदारी के लिए कॉल आ रही हैं। आरोपी उनसे पांच करोड़ रुपये की फिरौती या जमीन में 40 फीसदी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और मांग पूरी न होने पर गोलियों से भूनने और घर को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने पुलिस को दी शिकायत में इसके पीछे अपने व्यावसायिक साझेदारों पर शक जताया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर धर्मेंद्र को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई थी।

कॉल डिटेल खंगालने पर पता चला पुलिस की साइबर और तकनीकी टीमों ने विदेशी नंबरों के कॉल डिटेल के रिकॉर्ड और आईपी एड्रेस को खंगाला तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। जांच में पता चला कि अमेरिका से कॉल करने वाला युवक धर्मेंद्र के ही एक करीबी परिचित का बेटा है। यह पूरी साजिश धर्मेंद्र के इशारे पर ही रची गई थी। कॉलर को जो धमकी भरी स्क्रिप्ट बोलनी थी, वह नोट खुद धर्मेंद्र ने ही उसे लिखकर अमेरिका भेजा था। पुलिस द्वारा कराई गई लिखावट जांच में उस नोट का मिलान धर्मेंद्र की वास्तविक हैंडराइटिंग से हो गया।