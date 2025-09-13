गुरुग्राम में कंपनी की महिला HR हेड ने छेड़छाड़ से बचने को चलते ऑटो से लगाई छलांग, हुई घायल

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गुरुवार देर शाम एक निजी कंपनी की एचआर हेड के साथ ऑटो चालक ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने बचने के लिए चलते ऑटो से छलांग लगा दी। आरोपी ने वारदात के बाद महिला को फोन और अश्लील मैसेज भेजकर भी परेशान किया।

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गुरुवार देर शाम एक निजी कंपनी की एचआर हेड के साथ ऑटो चालक ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने बचने के लिए चलते ऑटो से छलांग लगा दी। आरोपी ने वारदात के बाद महिला को फोन और अश्लील मैसेज भेजकर भी परेशान किया।

पुलिस को दी गई शिकायत में महिला के पति ने बताया कि उनकी पत्नी एक निजी कंपनी में बतौर एचआर हेड काम करती हैं। उनकी पत्नी सेक्टर-37 में अपनी कंपनी से काम खत्म कर किसी सहकर्मी के साथ बसई चौक पहुंची थीं। वहां से ज्योति पार्क जाने के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग ऐप के जरिए ऑटो बुक किया। ज्योति पार्क की तरफ जाते हुए चालक ने अचानक ऑटो रोक दिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने हिम्मत करके हाथ छुड़ाया तो आरोपी ने लैपटॉप का बैग छीनने की कोशिश की और एक हाथ से ऑटो चलाने लगा।

महिला ने चलते ऑटो से ही फिरोज गांधी कॉलोनी के पास छलांग लगा दी। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। महिला ने ऑनलाइन वाहन बुक करने वाली कंपनी के ऐप में मौजूद पैनिक बटन का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने खुद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। देर रात को महिला अपने पति के साथ न्यू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची।

पुलिस पूरे पर रूट की जांच कर रही : पीड़िता के द्वारा दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे रूट पर जाकर जांच की। वहां से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। कुछ कैमरों की फुटेज को जांच के लिए भी लिया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच चल रही है,जल्द ही आरोपी ऑटो चालक की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कृत्य करने वाले किसी भी चालक को बख्शा नहीं जाएगा।

अश्लील मैसेज भेजे गए मौके से फरार होने के बाद भी आरोपी ऑटो चालक बाज नहीं आया। उसने महिला के नंबर पर 25 से ज्यादा बार फोन किया। वॉट्सऐप पर गाली-गलौज भरे अश्लील मैसेज भेजे। महिला ने इन मैसेज और कॉल के स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंप दिए हैं। महिला ने बताया कि ऑटो चालक नशे में लग रहा था।