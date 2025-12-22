गुरुग्राम में ठंड ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, शिमला और मनाली से भी ज्यादा सर्द रही मिलेनियम सिटी

संक्षेप: मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का तापमान रविवार को उत्तर भारत के मशहूर हिल स्टेशन कुल्लू-मनाली और शिमला जैसे पहाड़ी पर्यटन स्थलों से भी काफी नीचे दर्ज किया गया। रविवार का दिन पिछले 14 वर्ष में सबसे सर्द रहा।

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का तापमान रविवार को उत्तर भारत के मशहूर हिल स्टेशन कुल्लू-मनाली और शिमला जैसे पहाड़ी पर्यटन स्थलों से भी काफी नीचे दर्ज किया गया। रविवार का दिन पिछले 14 वर्ष में सबसे सर्द रहा। बर्फीली हवा और घने कोहरे के कारण गुरुग्राम का अधिकतम तापमान सामान्य से 10.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जिससे पूरा शहर ‘कोल्ड डे’ की चपेट में आ गया। जहां पहाड़ों पर खिली धूप ने राहत दी, वहीं, गुरुग्राम शीतलहर की चपेट में रहा।

रविवार को गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कुल्लू में अधिकतम 17.6 डिग्री सेल्सियस, शिमला का 17.0 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला का 16.0 डिग्री सेल्सियस, मनाली का 15.0 डिग्री सेल्सियस और धनोल्टी का अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने पिछले 14 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिनभर 7 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रहीं। हालांकि, दोपहर में धूप निकली, लेकिन ठंडी हवा के आगे वह बेअसर साबित हुई।

ग्वाल पहाड़ी में एक्यूआई 400 के पार जिले में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 328 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि, शनिवार (362) की तुलना में मामूली सुधार दिखा है, लेकिन शहर के कुछ हिस्सों में स्थिति अब अति गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में हवा सबसे ज्यादा जहरीली रही, जहां एक्यूआई 410 के खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया। शहर के अन्य हॉटस्पॉट्स का हाल भी बेहाल रहा। इसमें सेक्टर-51 का एक्यूआई 342 (बेहद खराब), टेरीग्राम का एक्यूआई 322 (बेहद खराब), मानेसर का एक्यूआई 199 (मध्यम - यहां शनिवार के 328 के मुकाबले बड़ा सुधार देखा गया।

यात्री स्टेशन पर भटके कड़ाके की ठंड और कोहरे का सीधा असर परिवहन सेवाओं पर पड़ा है। दृश्यता कम होने के कारण रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से तीन घंटे तक की देरी से चलीं। यही हाल रोडवेज बसों का भी रहा।