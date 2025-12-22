Hindustan Hindi News
गुरुग्राम में ठंड ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, शिमला और मनाली से भी ज्यादा सर्द रही मिलेनियम सिटी

संक्षेप:

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का तापमान रविवार को उत्तर भारत के मशहूर हिल स्टेशन कुल्लू-मनाली और शिमला जैसे पहाड़ी पर्यटन स्थलों से भी काफी नीचे दर्ज किया गया। रविवार का दिन पिछले 14 वर्ष में सबसे सर्द रहा।

Dec 22, 2025 08:05 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का तापमान रविवार को उत्तर भारत के मशहूर हिल स्टेशन कुल्लू-मनाली और शिमला जैसे पहाड़ी पर्यटन स्थलों से भी काफी नीचे दर्ज किया गया। रविवार का दिन पिछले 14 वर्ष में सबसे सर्द रहा। बर्फीली हवा और घने कोहरे के कारण गुरुग्राम का अधिकतम तापमान सामान्य से 10.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जिससे पूरा शहर ‘कोल्ड डे’ की चपेट में आ गया। जहां पहाड़ों पर खिली धूप ने राहत दी, वहीं, गुरुग्राम शीतलहर की चपेट में रहा।

रविवार को गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कुल्लू में अधिकतम 17.6 डिग्री सेल्सियस, शिमला का 17.0 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला का 16.0 डिग्री सेल्सियस, मनाली का 15.0 डिग्री सेल्सियस और धनोल्टी का अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने पिछले 14 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिनभर 7 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रहीं। हालांकि, दोपहर में धूप निकली, लेकिन ठंडी हवा के आगे वह बेअसर साबित हुई।

ग्वाल पहाड़ी में एक्यूआई 400 के पार

जिले में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 328 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि, शनिवार (362) की तुलना में मामूली सुधार दिखा है, लेकिन शहर के कुछ हिस्सों में स्थिति अब अति गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में हवा सबसे ज्यादा जहरीली रही, जहां एक्यूआई 410 के खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया। शहर के अन्य हॉटस्पॉट्स का हाल भी बेहाल रहा। इसमें सेक्टर-51 का एक्यूआई 342 (बेहद खराब), टेरीग्राम का एक्यूआई 322 (बेहद खराब), मानेसर का एक्यूआई 199 (मध्यम - यहां शनिवार के 328 के मुकाबले बड़ा सुधार देखा गया।

यात्री स्टेशन पर भटके

कड़ाके की ठंड और कोहरे का सीधा असर परिवहन सेवाओं पर पड़ा है। दृश्यता कम होने के कारण रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से तीन घंटे तक की देरी से चलीं। यही हाल रोडवेज बसों का भी रहा।

येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि सोमवार को सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
