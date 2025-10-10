अच्छी खबर! दिवाली से पहले चमकेगा गुरुग्राम, जानिए क्या चल रही तैयारियां

गुरुग्राम नगर निगम ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए दीवाली से पहले शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक विशेष सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें चार हजार सफाई कर्मचारी प्रमुख सड़कों, गलियों और कूड़ा घरों से गंदगी हटाने का काम करेंगे।

निगम की योजना के तहत पूरे शहर की सड़कों और प्रमुख कूड़ा घरों से गंदगी को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। सफाई कर्मचारी मुख्य सड़कों के किनारे जमी मिट्टी और पुरानी गंदगी को हटाएंगे। इससे सड़कों पर धूल का स्तर कम होगा और हवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। सभी कूड़ा घरों को चारों तरफ से कवर किया जा रहा है। पुराने गुरुग्राम में अभी भी लगभग सौ फीसदी घरों से कूड़ा एकत्रित नहीं हो पा रहा है। निगम ने ऐसे में पुराने गुरुग्राम के छूटे हुए क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया है।

गुरुग्राम के निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि दीवाली से पहले शहर को साफ करने का लक्ष्य रखा है। निगम के सभी सफाई कर्मचारी और एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वह दीवाली से पहले शहर की गलियों और सड़कों को पूरी तरह से साफ कर दें। सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों से भी अपील है कि वह इधर-उधर कूड़ा नहीं फेंके।

अभियान से ये फायदे होंगे स्वच्छ दिवाली: सड़कों और गलियों की पूरी तरह सफाई होने से लोग स्वच्छ वातावरण में त्योहार मना सकेंगे।

बीमारी से बचाव: कूड़ा घरों के ढके जाने और नियमित सफाई से मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप कम होगा।

बेहतर वायु गुणवत्ता: रोड के किनारे की मिट्टी हटने से प्रदूषण का स्तर घटेगा।

सौंदर्यीकरण: कूड़ा घरों के व्यवस्थित होने से शहर साफ-सुथरा दिखेगा। मलबा हटाने का काम सौंपा गया शहर को निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) मलबे से पूरी तरह मुक्त करने के लिए नगर निगम की इंजीनियरिंग विंग ने इस कार्य के लिए तीन एजेंसियों को लगाया है। उन्हें शहर को एक माह में मलबा मुक्त करने का लक्ष्य दिया है।