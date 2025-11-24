गुरुग्राम में सड़क पार करते समय बाइक ने मारी बच्ची टक्कर, स्कूल के खिलाफ क्यों दर्ज हो गया केस?

संक्षेप: गुरुग्राम के एक स्कूल प्रबंधन और एक मोटरसाइकिल चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर 9 में स्कूल बस में चढ़ने के लिए सड़क पार करते समय दूसरी कक्षा की एक छात्रा सड़क दुर्घटना में घायल हो गई।

गुरुग्राम के एक स्कूल प्रबंधन और एक मोटरसाइकिल चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर 9 में स्कूल बस में चढ़ने के लिए सड़क पार करते समय दूसरी कक्षा की एक छात्रा सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। घटना 10 नवंबर की है लेकिन सामने तब आई जब लड़की के पिता ने रविवार को पुलिस से संपर्क किया और स्कूल प्रबंधन और मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।

दरअसल सात साल की बच्ची स्कूल बस की लाइन में लगी थी और बस पकड़ने के लिए सड़क पार कर रही थी। तभी मोटरसाइकिल सवार ने उसे टक्कर मार दी। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को सूचित किया कि बच्ची फिसल गई है और उसके पैर में चोट लग गई है।

न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर, इंस्पेक्टर तेजपाल ने कहा कि बच्ची के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उन्होंने कहा, शुरुआती जांच के मुताबिक अन्य छात्रों के साथ सड़क पार करते समय बच्ची को एक तेज रफ़्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी। उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना स्कूल की जिम्मेदारी थी। इसलिए, हमने स्कूल प्रशासन के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम और मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा, अभिभावकों ने स्कूल से मुआवज़े की मांग की और आरोप लगाया कि प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की।