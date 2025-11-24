Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram Class 2 Girl Accident While Crossing Road Case Registered against school
गुरुग्राम में सड़क पार करते समय बाइक ने मारी बच्ची टक्कर, स्कूल के खिलाफ क्यों दर्ज हो गया केस?

गुरुग्राम में सड़क पार करते समय बाइक ने मारी बच्ची टक्कर, स्कूल के खिलाफ क्यों दर्ज हो गया केस?

संक्षेप:

गुरुग्राम के एक स्कूल प्रबंधन और एक मोटरसाइकिल चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर 9 में स्कूल बस में चढ़ने के लिए सड़क पार करते समय दूसरी कक्षा की एक छात्रा सड़क दुर्घटना में घायल हो गई।

Mon, 24 Nov 2025 06:24 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम के एक स्कूल प्रबंधन और एक मोटरसाइकिल चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर 9 में स्कूल बस में चढ़ने के लिए सड़क पार करते समय दूसरी कक्षा की एक छात्रा सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। घटना 10 नवंबर की है लेकिन सामने तब आई जब लड़की के पिता ने रविवार को पुलिस से संपर्क किया और स्कूल प्रबंधन और मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल सात साल की बच्ची स्कूल बस की लाइन में लगी थी और बस पकड़ने के लिए सड़क पार कर रही थी। तभी मोटरसाइकिल सवार ने उसे टक्कर मार दी। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को सूचित किया कि बच्ची फिसल गई है और उसके पैर में चोट लग गई है।

न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर, इंस्पेक्टर तेजपाल ने कहा कि बच्ची के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उन्होंने कहा, शुरुआती जांच के मुताबिक अन्य छात्रों के साथ सड़क पार करते समय बच्ची को एक तेज रफ़्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी। उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना स्कूल की जिम्मेदारी थी। इसलिए, हमने स्कूल प्रशासन के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम और मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा, अभिभावकों ने स्कूल से मुआवज़े की मांग की और आरोप लगाया कि प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की।

बच्ची के परिवार ने कहा कि उन्हें एक रिश्तेदार के बेटे से पता चला कि बच्ची को असल में एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क पार करते समय उसे अकेला छोड़ दिया गया था। परिवार ने स्कूल पर घटना की जानकारी छिपाने, सीसीटीवी फुटेज साझा न करने और लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी नहीं बताया गया कि यह एक सड़क दुर्घटना थी,

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।