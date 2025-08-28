गुरुग्राम के 50 से अधिक सेक्टरों और कॉलोनियों में संवरेगी सड़कों की सूरत, 20 करोड़ का बजट तैयार

गुरुग्राम नगर निगम ने आखिरकार शहर की खस्ताहाल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए 50 से अधिक सेक्टरों और कॉलोनियों के लिए 20 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। नगर निगम का लक्ष्य है कि सितंबर महीने से सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाए।

गुरुग्राम नगर निगम ने आखिरकार शहर की खस्ताहाल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए 50 से अधिक सेक्टरों और कॉलोनियों के लिए 20 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। नगर निगम का लक्ष्य है कि सितंबर महीने से सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाए, जिससे लोगों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से छुटकारा मिल सके।

गुरुग्राम की सड़कें पिछले कुछ महीनों से, खासकर मॉनसून के दौरान, बहुत खराब हो गई हैं। शहर के कई इलाकों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे, जिससे न केवल ट्रैफिक धीमा हो गया, बल्कि आए दिन छोटे-मोटे हादसे भी हो रहे हैं। निवासियों और वाहन चालकों को रोजमर्रा की यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सड़कों की इस हालत से लोग परेशान थे और लगातार प्रशासन से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे हैं।

50 फीसदी टेंडर प्रक्रिया पूरी, जल्द शुरू होगा काम : निगम ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सड़कों की मरम्मत की तैयारी पूरी कर ली है। 50 फीसदी से अधिक सड़कों की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।

गुरुग्राम नगर निगम के चीफ इंजीनियर विजय ढाका का कहना है कि निगम क्षेत्र में शामिल सेक्टर व कॉलोनियों की सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग सड़कों टेंडर हो चुके हैं। सितंबर माह में सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का काम शुरू करवा दिया जाएगा।