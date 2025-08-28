Gurugram city roads more than 50 sectors and colonies will redevelop Rs 20 crore budget is ready गुरुग्राम के 50 से अधिक सेक्टरों और कॉलोनियों में संवरेगी सड़कों की सूरत, 20 करोड़ का बजट तैयार, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम नगर निगम ने आखिरकार शहर की खस्ताहाल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए 50 से अधिक सेक्टरों और कॉलोनियों के लिए 20 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। नगर निगम का लक्ष्य है कि सितंबर महीने से सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाए।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामThu, 28 Aug 2025 09:06 AM
गुरुग्राम नगर निगम ने आखिरकार शहर की खस्ताहाल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए 50 से अधिक सेक्टरों और कॉलोनियों के लिए 20 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। नगर निगम का लक्ष्य है कि सितंबर महीने से सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाए, जिससे लोगों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से छुटकारा मिल सके।

गुरुग्राम की सड़कें पिछले कुछ महीनों से, खासकर मॉनसून के दौरान, बहुत खराब हो गई हैं। शहर के कई इलाकों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे, जिससे न केवल ट्रैफिक धीमा हो गया, बल्कि आए दिन छोटे-मोटे हादसे भी हो रहे हैं। निवासियों और वाहन चालकों को रोजमर्रा की यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सड़कों की इस हालत से लोग परेशान थे और लगातार प्रशासन से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे हैं।

50 फीसदी टेंडर प्रक्रिया पूरी, जल्द शुरू होगा काम : निगम ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सड़कों की मरम्मत की तैयारी पूरी कर ली है। 50 फीसदी से अधिक सड़कों की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।

गुरुग्राम नगर निगम के चीफ इंजीनियर विजय ढाका का कहना है कि निगम क्षेत्र में शामिल सेक्टर व कॉलोनियों की सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग सड़कों टेंडर हो चुके हैं। सितंबर माह में सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का काम शुरू करवा दिया जाएगा।

सीमेंटेड रोड की भी मरम्मत होगी

इस योजना के तहत, न केवल डामर की सड़कें, बल्कि सीमेंट की सड़कों को भी दुरुस्त किया जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पहल से न केवल सड़कों की हालत सुधरेगी, बल्कि यातायात भी सुगम होगा। लोगों को गड्ढों से बचते हुए गाड़ी चलाने की चिंता से मुक्ति मिलेगी, वाहनों को नुकसान कम होगा और यात्रा का समय भी बचेगा। इससे गुरुग्राम निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार आने की उम्मीद है।