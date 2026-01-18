द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे गुरुग्राम के 35 सेक्टरों और 50 गांवों तक चलेंगी बसें? क्या है प्लान

संक्षेप: गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के 35 सेक्टरों और सोसाइटियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। इन इलाकों में बस सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है। ‘हिन्दुस्तान’ अखबार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ‘कब चलेगी सिटी बस’ का असर देखने को मिला है।

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के 35 सेक्टरों, सोसाइटियों और गांवों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। इन इलाकों में बस सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है। पिछले तीन दिनों तक ‘हिन्दुस्तान’ अखबार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ‘कब चलेगी सिटी बस’ का असर देखने को मिला है।

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने शनिवार को इस मामले का संज्ञान लेते हुए सेक्टरों के निवासियों को जल्द परिवहन सेवा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ‘हिन्दुस्तान’ के अभियान पर संज्ञान लेते हुए जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर बस संचालन करने पर चर्चा करेंगे। कौन-कौन से रूट पर बसों को चलाया जा सकता है, उस पर विस्तार से बातचीत होगी। अप्रैल में आने वाले नई इलेक्ट्रिक बसों को इस इलाके में भी संचालन करने की योजना बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। उससे पहले वैकल्पिक व्यवस्था पर भी अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ-साथ मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए भी वह अधिकारियों से बातचीत करेंगे।

अप्रैल से शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस सेवा गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) ने द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे 35 सेक्टरों और करीब 50 गांवों को जोड़ने के लिए रूट प्लान तैयार कर लिया है। अप्रैल महीने से शहर में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद सभी नई बसों को नए रूट पर चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह इन नई बसों को प्राथमिकता के आधार पर नए गुरुग्राम के रूटों पर चलाने के लिए अधिकारियों से चर्चा करेंगे।

अभियान में उठाया था मुद्दा ‘हिन्दुस्तान’ के अभियान के दौरान कई सोसाइटियों की आरडब्ल्यूए ने परिवहन व्यवस्था न होने के कारण होने वाली दिक्कतों को प्रमुखता से 15 से 17 जनवरी तक उठाया था। लोगों ने बताया कि सार्वजनिक साधन न होने से उन्हें महंगे ऑटो और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। मंत्री के दखल के बाद अब जीएमसीबीएल रूट और टाइम-टेबल को अंतिम रूप देने में जुटा है। लोगों को राहत मिलेगी।

राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री, ''द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास मेट्रो और बस की कनेक्टिविटी को मजूबत करने के लिए मैं प्रयासरत हूं। सार्वजनिक परिवहन सेवा को मजबूत करने पर प्रमुखता से काम किया जाएगा।''