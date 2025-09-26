Gurugram City Bus Fare Hike : गुरुग्राम की सिटी बसों में सफर हुआ महंगा, जानें कितना बढ़ा किराया

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की सिटी बस का सफर अब महंगा हो गया है। यह किराया उन यात्रियों के लिए महंगा हुआ है, जो 6 किमी से लेकर 20 किमी तक सिटी बस में सफर करते थे। बढ़ी किराया राशि को बुधवार से लागू कर दिया गया है।

सिटी बस 24 रूट पर लगती हैं। करीब 45 सिटी बस मानेसर और सोहना रूट पर चलती हैं, बाकी बसों को शहर की मुख्य सड़कों पर चलाया जाता है। साल 2018 से लेकर अब तक सिटी बस में किराया स्टॉप के हिसाब से वसूला जा रहा था, लेकिन अब चंडीगढ़, नोएडा और गाजियाबाद की तर्ज पर इसको किमी के हिसाब से कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, पिछले सप्ताह जीएमसीबीएल बोर्ड की बैठक गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें गुरुग्राम नगर निगम, एचएसआईआईडीसी और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। इसके बाद बैठक में किराया किमी के हिसाब से करने को लेकर फैसला लिया गया। इस निर्णय से बसों का किराया महंगा हो गया है, जो आम लोगों की जेब पर पढ़ रहा है।

क्या था पहले किराया : सिटी बस में पहले स्टॉप के हिसाब से किराया था। शून्य से लेकर पांच स्टॉप तक किराया 10 रुपये था। छह से लेकर 10 स्टॉप तक किराया 15 रुपये था। 11 से 20 स्टॉप का किराया 20 रुपये और 21 से ऊपर तक स्टॉप का किराया 30 रुपये था। गुरुग्राम-जयपुर हाईवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर टोल प्लाजा होने की वजह से किराया राशि में पांच रुपये का इजाफा हो जाता था।

छूट को कम किया जीएमसीबीएल ने किराया के डिजिटल भुगतान में छूट को कम कर दिया है। छूट को किराया राशि का 10 प्रतिशत कर दिया है। अधिकतम छूट पहले की तरह दो रुपये रहेगी। इसके मुताबिक जो यात्री 10 किमी तक पहले सफर करता था और डिजिटल या कार्ड से भुगतान करता था तो उसे किराये में दो रुपये की छूट मिल जाती थी।

क्या कहते हैं शिकायतकर्ता अशोक कुमार, विद्यार्थी, सोहना: पहले 23 रुपये में सोहना बस स्टैंड से लेकर सोहना चौक तक पहुंच जाता था। सोमवार को रूट नंबर 218 में सफर किया। परिचालक ने 35 रुपये किराया मांगा। कारण पूछने पर बताया कि पहले स्टॉप के हिसाब से किराया वसूलते थे। अब इसे किमी के हिसाब से कर दिया है। ऐसे में उसे 12 रुपये अधिक देना पड़ा है।

क्या है नए रेट जीएमसीबीएल की तरफ से निर्धारित नए रेट के मुताबिक, पहले छह किमी तक सफर के एवज में 10 रुपये देने होंगे। छह से 13 किमी तक 20 रुपये किराया देना होगा। 14 से लेकर ऊपर तक किराया 30 रुपये देना होगा। जीएमसीबएल ने अधिकतम किराया राशि में बदलाव नहीं किया है। पुराने किराये में 15 रुपये भुगतान का विकल्प खत्म कर दिया है।