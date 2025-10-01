गुरुग्राम सिटी बस के 10 रूटों में बदलाव, क्या है वजह; इन रास्तों पर यात्री परेशान

गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) ने गुरुग्राम सिटी बसों के 10 रूटों में बदलाव किया है। इनके बदलने की वजह से जहां नए रूट पर सवारियां नहीं मिल रही हैं, वहीं पुराने रूट पर सवारियों को घंटों तक सिटी बस का इंतजार करना पड़ रहा है।

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की बदहाल सड़कों के कारण गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) को सिटी बसों के 10 रूटों को बदलना पड़ गया है। इनके बदलने की वजह से जहां नए रूट पर सवारियां नहीं मिल रही हैं, वहीं पुराने रूट पर सवारियों को घंटों तक सिटी बस का इंतजार करना पड़ रहा है। इस मामले में जिला उपायुक्त को स्थिति से अवगत करवाया है।

मिलेनियम सिटी में जीएमडीए के पास मुख्य सड़क हैं तो अंदरूनी सड़कें गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के अलावा पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के पास है। बारिश के बाद से 95 प्रतिशत सड़क गड्डों में तब्दील हो चुकी हैं। लो-फ्लोर सिटी बस होने की वजह से इन गड्डायुक्त सड़कों पर इनका संचालन मुश्किल हो गया है। चालकों और परिचालकों की शिकायत पर जीएमसीबीएल ने सिटी बस के 10 रूटों को बदल दिया है। इसको लेकर जीएमसीबीएल के पास रोजाना सिटी बस नहीं पहुंचने की शिकायत पहुंच रही है। सिटी बसों के रूट में बदलाव की वजह से वित्तीय घाटा भी जीएमसीबीएल को उठाना पड़ रहा है। ठेकेदार कंपनियों को तो 94.50 रुपये प्रति किमी के हिसाब से राशि दी जा रही है, लेकिन 34 रुपये प्रति किमी के हिसाब से किराया मिल रहा है।

रोजाना 30 सिटी बस बंद पड़ रहीं: जीएमसीबीएल की तरफ से मौजूदा समय में 150 सिटी बस हैं। इनमें से रोजाना 25 से 30 सिटी बस खराब होकर रास्ते में दम तोड़ रही हैं। इस वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इन बसों का संचालन कर रही कंपनियों की तरफ से सड़कों की बदहाल हालत का बहाना बनाया जा रहा है।

जीएमसीबीएल में 122 परिचालकों के पद की कमी है। इस वजह से रोजाना 30 बस नहीं चल पा रही है। एचकेआरएन की तरफ से भर्ती परिचालकों को ओवरटाइम देने का नियम नहीं है। ऐसे में मौजूदा परिचालकों से ओवरटाइम नहीं करवा पा रहे हैं। इसके चलते खड़ी बस की एवज में सिटी बस का संचालन कर रही कंपनियों को भुगताना करना पड़ रहा है।

इन बसों के मार्ग बदले गए सिटी बस के रूट नंबर 134 को बासकुसला और अलीयर के समीप बदहाल सड़क होने की वजह से बदला गया है। रूट नंबर 212डीएन को कादीपुर चौक से हीरो होंडा चौक तक बदहाल सड़क के चलते बदला गया है। रूट नंबर 116एफ को कादरपुर टी पॉइंट से लेकर सीआरपीएफ कैंप तक सड़कों की हालत खराब होने की वजह से बदला गया। कांकरौला और भांगरौला में सड़कों पर गहरे-गहरे गड्ढे होने की वजह से सिटी बस के रूट नंबर 254ए को बदला गया। इस तरह रूट नंबर 133 को सेक्टर-80 स्थित मॉनसून ब्रिज सोसाइटी से पुलिस लाइन मानेसर तक बदहाल सड़क की वजह से बदला। कादीपुर चौक से हीरो होंडा चौक तक बदहाल सड़क की वजह से पांच सिटी बस के रूट को बदला गया है। इसमें रूट नंबर 134 एसटीएल, 132 एसटीएल, 221 एसटीएल, 133 एसटीएल और 111ए एसटीएल शामिल हैं।