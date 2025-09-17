gurugram chintels paradiso 3 towers demolished fourth tower demolition almost complete गुरुग्राम के चिंटल पैराडाइसो में 3 टावर ध्वस्त, चौथे को गिराने का काम लगभग पूरा, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम के चिंटल पैराडाइसो में 3 टावर ध्वस्त, चौथे को गिराने का काम लगभग पूरा

गुरुग्राम के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डीटीसीपी) के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 109 स्थित चिंटेल्स पैराडाइसो के 3 टावर ध्वस्त किए जा चुके हैं। चौथे टावर को ध्वस्त किए जाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। 

Krishna Bihari Singh भाषा, गुरुग्रामWed, 17 Sep 2025 09:10 PM
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सेक्टर 109 स्थित चिंटेल्स पैराडाइसो में तोड़फोड़ के काम के संबंध में एक बैठक निर्धारित की है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डीटीसीपी) के अधिकारियों ने बताया कि 3 टावर ध्वस्त किए जा चुके हैं। इनको गिराने का काम जनवरी में शुरू हुआ था। चौथे टावर को ध्वस्त किए जाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारियों की मानें तो निर्माण का काम भी जल्द शुरू हो सकता है। टावर डी को ध्वस्त किए जाने का काम अगले हफ्ते पूरा होने की उम्मीद है।

बता दें कि 10 फरवरी, 2022 को गुरुग्राम में स्थित चिंटेल्स पैराडाइसो आवासीय सोसाइटी में एक इमारत ढहने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने डेवलपर को परिसर के छह टावरों - डी, ई, एफ, जी, एच और जे को गिराने की अनुमति दी थी। साल 2023 और 2024 में स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों ने इन्हें असुरक्षित माना था।

हालांकि, टावर ए, बी और सी के मालिकों ने इन टावरों को ढहाने पर रोक लगवा ली थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) अमित मधोलिया ने बताया कि सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चिंटेल्स कॉन्डोमिनियम का निरीक्षण किया गया। डेवलपर को ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया।

टावर एफ, जी और एच को पूरी तरह से गिराकर मलबे में बदल दिया गया है। टावर ई 90 प्रतिशत तक तोड़ा जा चुका है। अधिकारियों की मानें तो टावर डी को तोड़ने का काम अगले हफ्ते से शुरू किया जाएगा। असुरक्षित जे टावर को अभी नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि ए, बी, सी और जे टावर की बेसमेंट आपस में जुड़ी हुई है।

चिंटेल्स के उपाध्यक्ष जेएन यादव ने कहा कि तोड़फोड़ पूरी सावधानी के साथ की जा रही है। वहीं चिंटेल्स पैराडाइसो आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राकेश हुड्डा ने बताया कि इस साल भी तोड़फोड़ पूरी होने की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भुगतान किए जा रहे किराए पर अचानक रोक लगने से फ्लैट मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।