25 लोगों बेच दिया एक ही इमारत का एक ही फ्लोर, गुरुग्राम के CEO ने किया 500 करोड़ का घोटाला
मशहूर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट '32nd एवेन्यू' के संस्थापक और सीईओ ध्रुव दत्त शर्मा को गुरुग्राम पुलिस ने करीब 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ध्रुव पर आरोप है कि उन्होंने एक ही इमारत की एक मंजिल को 25 से ज्यादा अलग-अलग लोगों को बेच दिया। शुक्रवार को हुई गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
यह मामला तब सामने आया जब 'ट्राम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक, 2021 में ध्रुव शर्मा और उनके सहयोगियों ने अपनी कंपनी के जरिए 32nd माइलस्टोन कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर 3000 वर्ग फुट की एक यूनिट बेचने का सौदा 2.5 करोड़ रुपये में किया था। कंपनी ने पूरी रकम चुका दी, लेकिन उन्हें मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं दिए गए।
जांच में हुआ बड़ा खुलासा
आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच में पता चला कि जिस मंजिल का सौदा शिकायतकर्ता कंपनी के साथ हुआ था, ध्रुव ने उसी प्रॉपर्टी के दस्तावेज 2022 और 2023 के बीच 25 अन्य लोगों के नाम पर भी बनवा दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 25 लोगों को प्रॉपर्टी बेचने के बाद, ध्रुव ने अपनी ही एक अन्य कंपनी 'ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर उस फ्लोर को उन सभी लोगों से 30 साल की लीज (किराये) पर वापस ले लिया।
पुलिस के अनुसार, इस पूरे खेल के जरिए ध्रुव दत्त शर्मा ने कई लोगों से लगभग 500 करोड़ रुपये की ठगी की है। फिलहाल पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों और फर्जीवाड़े की गहराई का पता लगाया जा सके।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें