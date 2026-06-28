मोटापा कम नहीं तो पैसे होंगे वापस; गुरुग्राम के कॉलसेंटर से चल रहा था ठगी खेल; पुलिस ने तीन महिलाओं को दबोचा
गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले इस कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए ती महिलाओं को गिरफ्तार किया है।
गुरुग्राम पुलिस ने मोटापा कम करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यह कॉल सेंटर उद्योग विहार के फेज-पांच में चलाया जा रहा था। मौके से तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 102 मोबाइल, 150 सिम कार्ड और 12 लेपटॉप बरामद हुए हैं।
सहायक पुलिस आयुक्त गौरव फौगाट ने थाना साइबर अपराध, पश्चिम के प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया था। इसमें सहायक उप निरीक्षक नितिन, दीपांकर, मुख्य सिपाही पिंकू, भगत सिंह, सिपाही सोनू, सतीश, निशू शामिल थे। इन्होंने 26 जून को उद्योग विहार फेज-पांच की एक कंपनी में छापा मारा। इसमें क्यूरेस्ट साइंस एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से अवैध रूप से एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। मौके से पुलिस ने मूलरूप से दिल्ली के आयानगर हाल गांव चकरपुर निवासी मंदीप, दिल्ली के रंगपुरी निवासी नेहा, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी वर्षा को पकड़ा। वर्षा मौजूदा समय में सुशांत लोक में रह रही है।
कैसे ऐंठे जाते थे पैसे?
पुलिस के मुताबिक इन्होंने क्यूरेस्ट साइंस एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज बनाया हुआ था। यह लोगों को वजन कम करने के लिए हर्बल दवाईयां बेचने के विज्ञापन चलाते थे। विज्ञापन देखकर लोग इनकी तरफ से उपलब्ध करवाए गए लिंक पर क्लिक करते थे। इसके बाद कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों की तरफ से इनसे बात की जाती थी। उन्हें वजन कम करने की एवज में दवाईयां दी जाती है। उन्हें विश्वास दिलाया जाता था कि वजन कम नहीं होने की स्थिति में उन्हें उनकी राशि रिफंड दे दी जाएगी। जब लोगों की तरफ से किसी तरह का असर नहीं पड़ने पर पैसे रिफंड मांगे जाते थ तो उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था।
कई राज्यों में ठगी
जांच में पुलिस को पता चला कि कॉल सेंटर की मदद से आरोपियों ने गुजरात के अलावा कई राज्य के लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। गुजरात के लोगों से तो करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। गिरफ्तार आरोपी अपने आपको ब्यूटीशियन, डाइटिशियन और डॉक्टर बताकर लोगों को गुमराह करते थे। जांच में सामने आया कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए गए थे। इसका नियंत्रण कंपनी के प्रबंधक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निदेशक आदि कर रहे थे। इस कॉल सेंटर के संचालन में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
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अदिति शर्मा
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