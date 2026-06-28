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मोटापा कम नहीं तो पैसे होंगे वापस; गुरुग्राम के कॉलसेंटर से चल रहा था ठगी खेल; पुलिस ने तीन महिलाओं को दबोचा

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले इस कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए ती महिलाओं को गिरफ्तार किया है। 

मोटापा कम नहीं तो पैसे होंगे वापस; गुरुग्राम के कॉलसेंटर से चल रहा था ठगी खेल; पुलिस ने तीन महिलाओं को दबोचा

गुरुग्राम पुलिस ने मोटापा कम करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यह कॉल सेंटर उद्योग विहार के फेज-पांच में चलाया जा रहा था। मौके से तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 102 मोबाइल, 150 सिम कार्ड और 12 लेपटॉप बरामद हुए हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त गौरव फौगाट ने थाना साइबर अपराध, पश्चिम के प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया था। इसमें सहायक उप निरीक्षक नितिन, दीपांकर, मुख्य सिपाही पिंकू, भगत सिंह, सिपाही सोनू, सतीश, निशू शामिल थे। इन्होंने 26 जून को उद्योग विहार फेज-पांच की एक कंपनी में छापा मारा। इसमें क्यूरेस्ट साइंस एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से अवैध रूप से एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। मौके से पुलिस ने मूलरूप से दिल्ली के आयानगर हाल गांव चकरपुर निवासी मंदीप, दिल्ली के रंगपुरी निवासी नेहा, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी वर्षा को पकड़ा। वर्षा मौजूदा समय में सुशांत लोक में रह रही है।

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कैसे ऐंठे जाते थे पैसे?

पुलिस के मुताबिक इन्होंने क्यूरेस्ट साइंस एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज बनाया हुआ था। यह लोगों को वजन कम करने के लिए हर्बल दवाईयां बेचने के विज्ञापन चलाते थे। विज्ञापन देखकर लोग इनकी तरफ से उपलब्ध करवाए गए लिंक पर क्लिक करते थे। इसके बाद कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों की तरफ से इनसे बात की जाती थी। उन्हें वजन कम करने की एवज में दवाईयां दी जाती है। उन्हें विश्वास दिलाया जाता था कि वजन कम नहीं होने की स्थिति में उन्हें उनकी राशि रिफंड दे दी जाएगी। जब लोगों की तरफ से किसी तरह का असर नहीं पड़ने पर पैसे रिफंड मांगे जाते थ तो उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था।

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कई राज्यों में ठगी

जांच में पुलिस को पता चला कि कॉल सेंटर की मदद से आरोपियों ने गुजरात के अलावा कई राज्य के लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। गुजरात के लोगों से तो करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। गिरफ्तार आरोपी अपने आपको ब्यूटीशियन, डाइटिशियन और डॉक्टर बताकर लोगों को गुमराह करते थे। जांच में सामने आया कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए गए थे। इसका नियंत्रण कंपनी के प्रबंधक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निदेशक आदि कर रहे थे। इस कॉल सेंटर के संचालन में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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