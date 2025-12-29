गुरुग्राम में कैब ड्राइवर ने दर्जनों गाड़ियों को मारी टक्कर, पुलिस ने दबोचा
गुरुग्राम में एक कैब ड्राइवर ने रविवार देर शाम दर्जनों गाड़ियों को टक्कर मार दहशत फैसला दी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस घटना में किसी के गंभीर रूर से घायल होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने कैब ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में ले लिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस के अनुसार, यह घटना रविवार देर शाम सेक्टर 4 बाजार के पास हुई। कैब ड्राइवर ने पहले एक बाइक और एक स्कूटी को टक्कर मारी, जिसमें एक महिला घायल हो गई।
पुलिस ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने चालक की पिटाई की और बाद में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।