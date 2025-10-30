अच्छा हुआ कि कुछ मिनट पहले ही आग का गोला बन गई बस, गुरुग्राम में बाल-बाल बचे लोग

संक्षेप: गुरुग्राम के सेक्टर 59 इलाके में बुधवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब गोल्फकोर्स एक्सटेंशन रोड पर स्टाफ को ड्रॉप करने जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक भीषण आग लग गई।

गुरुग्राम के सेक्टर 59 इलाके में बुधवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब गोल्फकोर्स एक्सटेंशन रोड पर स्टाफ को ड्रॉप करने जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कोई कर्मचारी सवार नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई।

घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई, जिसकी तस्वीरें पास की ऊंची इमारतों से रिकॉर्ड की गईं। जानकारी के अनुसार बस (HR 63 F 5139) एक निजी कंपनी के स्टाफ को छोड़ने के लिए पार्किंग से निकली थी। कैपिटल कैफे के सामने गोल्फकोर्स एक्सटेंशन रोड पर पहुंचते ही बस के इंजन कंपार्टमेंट से अचानक घना धुआं उठना शुरू हो गया।

बस ड्राइवर ने बताया कि धुआं इतनी तेज़ी से फैला कि चंद सेकंड में पूरी कैबिन में भर गया। कंडक्टर की चीख सुनकर ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका। दोनों ने बिना समय गंवाए बस का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर कूद गए। उनके बाहर निकलते ही, आग की लपटें इंजन से उठकर पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अगर स्टाफ सवार होता तो भगदड़ मच सकती थी और कई जानें खतरे में आ जातीं।

फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक बस हुई राख घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। सेक्टर 29 फायर स्टेशन से दमकल टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। फायर अधिकारी जय नारायण ने बताया सूचना मिलते ही हमारी गाड़ी रवाना हो गई थी। जब टीम मौके पर पहुंची तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी और बस धू-धू कर जल रही थी। भीषण लपटों को काबू करने में लगभग आधा घंटा लगा, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।"

आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं। दुर्घटना के कारण ट्रैफिक पुलिस को गोल्फकोर्स एक्सटेंशन रोड को कुछ देर के लिए ब्लॉक करना पड़ा, जिससे इलाके में जाम लग गया। बस मालिक नितिन राठी के नाम पर रजिस्टर्ड यह बस बहादुरगढ़ में रजिस्टर्ड थी। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय निवासियों और अधिकारियों ने कंपनी बसों के मेंटेनेंस पर गंभीर सवाल उठाए हैं।