gurugram bulldozer destroyed illegal colony in presence of police गुरुग्राम में फोर्स की मौजूदगी में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 2 मकान तोड़े, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram bulldozer destroyed illegal colony in presence of police

गुरुग्राम में फोर्स की मौजूदगी में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 2 मकान तोड़े

गुरुग्राम के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गांव साढराणा में अवैध रूप से बन रही एक कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। इस वजह से किसी भी तरह का विरोध नहीं देखा गया।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामFri, 19 Sep 2025 07:06 AM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम में फोर्स की मौजूदगी में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 2 मकान तोड़े

गुरुग्राम के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गुरुवार को गांव साढराणा में अवैध रूप से बन रही एक कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ, क्योंकि विरोध से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था। नगर निगम गुरुग्राम ने द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर-36 ए में 12 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया है।

क्या कार्रवाई हुई?

डीटीपीई अमित मधोलिया के आदेश पर, तोड़फोड़ दस्ता सुबह 11 बजे गांव साढराणा पहुंचा। यह अवैध कॉलोनी लगभग साढ़े पांच एकड़ जमीन पर बसाई जा रही थी। नोटिस देने के बावजूद, मौके पर दो घरों का निर्माण चल रहा था, जिन्हें बुलडोजर लगा कर मलबे में मिला दिया गया। इसके अलावा, 12 और घरों की चारदीवारी और नींव को तोड़ा गया। लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देने के लिए जो सड़कें बनाई गई थीं, उन्हें भी उखाड़ दिया गया।

द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर-36 ए में भी ऐक्शन

नगर निगम गुरुग्राम ने अवैध निर्माण के खिलाफ द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर-36 ए में भी 12 अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। कृषि भूमि पर अस्थायी तौर पर बनाए गए थे। इनमें कई कैफे और ढाबे शामिल थे। निगम की एनफोर्समेंट टीम ने यह कार्रवाई एवीएल सोसाइटी के सामने की।

लोगों को किया आगाह

डीटीपीई अमित मधोलिया ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई न लगाएं। उन्होंने आगाह किया कि ऐसी अवैध कॉलोनियां कभी भी तोड़ी जा सकती हैं। इतना ही नहीं तोड़फोड़ का खर्चा भी कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा। प्रशासन ने जमीन के अवैध खरीद-फरोख्त रोकने के लिए तहसीलदार को पत्र भी लिखा गया है। जमीन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।